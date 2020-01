WIIT - Perfeziona l’acquisizione di Etaeria e Aedera

Con questa operazione, Wiit rinforza la sua presenza in Piemonte e Lombardia

Wiit [WIIT.MI], operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, potrebbe muoversi in Borsa.

La società ha perfezionato l’acquisto del 60% di Etaeria e di Aedera. Etaeria fa parte del Gruppo Kelyan, provider di servizi cloud e cyber security. Aedera è un provider di servizi e soluzioni informatiche per la digitalizzazione delle imprese erogati in modalità SAAS.



Con questa operazione, Wiit rinforza la sua presenza in Piemonte e Lombardia ed entrerà in contatto con 80 top customer di medie e grandi dimensioni.



Wiit ha inoltre sottoscritto un contratto per il possibile acquisto della restante parte di Etaeria tramite diritti di opzione put (in capo al venditore) e call (in capo a WIIT). Firmato anche un patto parasociale sul governo societario di Etaeria, con la previsione (fermo restando il controllo di Wiit) di alcuni diritti di veto a favore del venditore, e di alcuni limiti al trasferimento delle partecipazioni.



