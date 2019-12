WIIT - Nuovo contratto con Arpa Lombardia da 2,1 milioni di euro

I contratto durerà dal 1 dicembre 2019 al 30 novembre 2022

Wiit [WIIT.MI], operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, atteso in Borsa.

Negli ultimi 12 mesi il titolo ha messo a segno un guadagno del +185%.

La società ha concluso un contratto con Arpa Lombardia del valore di 2,1 milioni di euro. Wiit si occuperà dei servizi di Private Cloud per i sistemi informativi di monitoraggio ambientale, di managed hybrid cloud, sicurezza e business continuity.



I contratto, che segue il decreto per l’affidamento emesso da Arpa, durerà dal 1 dicembre 2019 al 30 novembre 2022.



“Siamo molto soddisfatti, si tratta di un contratto dai contenuti innovativi per il settore della Pubblica Amministrazione, in particolare negli ambiti legati al Cloud, alla sicurezza, alla gestione dei sistemi critici ed alla relativa Business Continuity”, ha commentato l’a.d. Alessandro Cozzi.





www.websim.it