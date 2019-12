WIIT +3% Acquista Etaeria e Aedera

Etaeria è un provider di servizi cloud e cyber security. Aedera è un provider di servizi e soluzioni informatiche per la digitalizzazione

Wiit [WIIT.MI], operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, è in rialzo del 3% a 91,60 euro.

Wiit ha sottoscritto accordi per il progressivo acquisto della totalità di Etaeria e dell’azienda che fa capo ad Aedera, rinforzando la sua presenza in Piemonte ed in Lombardia.



Etaeria fa parte del Gruppo Kelyan, provider di servizi cloud e cyber security. Aedera è un provider di servizi e soluzioni informatiche per la digitalizzazione delle imprese erogati in modalità SAAS.



Queste acquisizioni, sottolinea il ceo Alessandro Cozzi, permetteranno a Wiit di entrare in diretto contatto e di seguire 80 top customer di medie e grandi dimensioni.



Sono inoltre previste importanti “sinergie di costo, commerciali e tecnologiche tra la business unit documentale di Wiit e l’Azienda Aedera”.



L’operazione fa parte della strategia di crescita di Wiit sul mercato italiano, e segue le acquisizioni di Adelante e Matika.





