WIIT +1% Banca Imi alza la raccomandazione a Add (Incrementare)

Target price a 116 euro da 84,5 euro

Wiit [WIIT.MI], operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, è in rialzo dell'1% a 103,50 euro.

Negli ultimi 12 mesi ha messo a segno uno strepitoso +168%, settimana scorsa ha aggiornato il record storico.

Banca Imi ha alzato la raccomandazione sul titolo a Add da Hold, portando il target price a 116 euro da 84,5 euro precedenti.

Il nuovo prezzo esprime un potenziale rialzo del 16% rispetto all’attuale quotazione.



Il nuovo giudizio giunge a seguito due operazioni annunciate di recente da Wiit, ovvero l’acquisto di Etaeria e Aedera. La prima società è un provider di servizi cloud e cyber security, la seconda è un provider di servizi e soluzioni informatiche per la digitalizzazione delle imprese erogati in modalità SAAS.



Il prezzo di acquisto implica, secondo Banca Imi, multipli attraenti, ovvero 4,5 volte il rapporto fra valore d’impresa ed Ebtida, escluse le potenziali sinergie.



Le acquisizioni permetteranno a Wiit di acquisire nuove clienti, di incrementare il mix di prodotti offerti, e di potenziare la presenza in Piemonte e in Emilia Romagna.

I manager hanno dichiarato che le potenziali sinergie, pari a 1,5 milioni di euro, potrebbero essere raggiunte in 23-24 mesi.



Banca Imi ha modificato le stime, alzando le previsioni sull’utile per azione e quelle su debito netto.



