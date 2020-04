UNIDATA - Si rafforza nel business dello smart working

La società metterà a disposizione della collettività gratuitamente la tecnologia per far fronte all’emergenza COVID19

Unidata [UD.MI] è un società attiva nel campo delle telecomunicazioni a banda larga con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio.

La società comunica di aver realizzato e lanciato UniMeeting, il nuovo servizio di comunicazione video HD e videoconferenza con caratteristiche altamente performanti. Il servizio già disponibile, è l’ideale per lo smart working, le attività didattiche a distanza, l’organizzazione di webinar e può essere utilizzato in tutte quelle occasioni nelle quali è necessario incontrarsi personalmente.

Unidata metterà a disposizione della collettività gratuitamente UniMeeting per far fronte all’emergenza COVID19 sostenendo così le famiglie e le imprese nella loro comunicazione a distanza.

Ricordiamo che la società ha recentemente comunicato i dati 2019. In dettaglio il valore delle Produzione è stato pari a 13,2 milioni di euro, rispetto agli 11,5 milioni del 2018. Il risultato è stato trainato dall’incremento della connettività FTTH e dalle vendite dei servizi Wholesale (ingrosso), che crescono del +73% sostenuti dai servizi di Cloud & Data Center e IoT & Smart Solutions.



L’Ebitda è arrivato a 4,6 milioni, +20,9% rispetto a 3,8 milioni dell’esercizio precedente (Ebitda Margin +35,1%).



EBIT 2,4 milioni, +5,6% rispetto a 2,3 milioni di del 2018, con EBIT margin in crescita del +18,41%.



L’Utile Netto ammonta a 1,7 milioni, +5,8% rispetto ai 1,6 milioni del 2018 (Marginalità 12,8%).



Posizione Finanziaria Netta (PFN) 0,6 milioni (debito), in netto miglioramento da 1,1 milioni (debito) del 2018.



Gli investimenti industriali del periodo sono arrivati a 7,8 milioni, interamente finanziati grazie alla capacità di generare cash flow da parte della società.



"La crescita 2019, del 14,5%, conferma la bontà delle strategie adottate e la determinazione a proseguire nel cammino intrapreso. Unidata procederà nella costante attività di ricerca e sviluppo fondamentale per mantenere ed aumentare le quote di mercato e le prerogative tecnologiche del nostro business e compirà tutto quanto opportuno per affrontare con energia ed impegno il complesso contesto economico generale nel quale i nostri servizi sono sempre di più essenziali e strategici”, dichiara il presidente Renato Brunetti.

