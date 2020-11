UNIDATA - Risultati del Primo Periodo di Esercizio Dei Warrant

Sono stati esercitati 41.000 Warrant e sottoscritte 10.250 nuove azioni ordinarie

Unidata [UD.MI], società attiva nel campo delle telecomunicazioni a banda larga con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio, potrebbe muoversi in Borsa.

Si è concluso il Primo Periodo di Esercizio dei “WARRANT UNIDATA 2020-2022”, ricompreso tra il 2 e il 17 novembre 2020.



Nel periodo, sono stati esercitati 41.000 Warrant e sottoscritte 10.250 nuove azioni ordinarie (nel rapporto di una Azione di Compendio per ogni quattro Warrant posseduti) al prezzo di 16,9 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 173.225 euro.



I “Warrant Unidata 2020-2022” in circolazione si riducono da 439.100 a 398.100.



www.websim.it