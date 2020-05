UNIDATA - Ricavi in crescita a doppia cifra e cassa positiva

Sono i risultati dei primi tre mesi del 2020

Unidata [UD.MI], società attiva nel campo delle telecomunicazioni a banda larga con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio, sotto i riflettori.

La società chiude il primo trimestre 2020 con ricavi netti pari a 3,6 milioni di euro, registrando un incremento pari al 34,6% rispetto allo stesso periodo del 2019, distribuiti per l’85% su Fibra & Networking e per il 15% su servizi di Cloud & Data Center.

La Società evidenzia una posizione finanziaria netta al 31 marzo 2020 in netto miglioramento, passando da una posizione negativa (Debito) di 0,6 milioni al 31 Dicembre 2019 ad una positiva (Cassa) di 4 milioni di euro al primo trimestre 2020 al netto della raccolta in IPO (includendo la raccolta la PFN è positiva e pari a circa 9 milione di euro). Il numero di clienti registra un incremento di circa il 7% (7.500), l’ARPU (valore mensile per cliente) rimane stabile per il mercato business, circa 500 euro ed in aumento del 3% per il residenziale, pari a circa 22,30 euro.

Si ricorda che Banca Finnat ha espresso un giudizio d'acquisto con un target di 22,40 euro: +36% sui prezzi attuali.

Gli analisti, per il periodo 2018-2023, stimano una crescita media annua del valore della produzione pari al 16,65%, spinta principalmente dall’area di business Fibra & Networking (+12,24%) e Cloud & Data Center (+22,23%).

L’Ebitda dovrebbe registrare un cagr 2018-2023 pari al 21,79%. In termini di risultato netto di esercizio, questo dovrebbe passare dagli 1,6 milioni di euro nel 2018 ai 4,6 milioni di euro stimati a fine 2023.



