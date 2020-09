UNIDATA - Il Governo sblocca lo IoT

Il decreto, convertito in legge, permetterà all'Italia di colmare il ritardo accumulato rispetto all'Europa

Unidata [UD.MI], società attiva nel campo delle telecomunicazioni a banda larga con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio, sotto i riflettori in Borsa.

È stata convertito in legge il Decreto Semplificazioni che sblocca gli investimenti nel settore IoT, permettendo all’Italia di colmare in questo settore il ritardo accumulato rispetto al resto d’Europa.



Secondo Patrizio Pisani, responsabile R&D di Unidata, "Con il via libera legale finalmente anche in Italia si introduce una semplificazione amministrativa fondamentale nel settore dell'Internet of Things in relazione alle soluzioni tecnologiche Low Power Wide Area Network (LPWAN) che insistono sulle gamme di frequenze 863-870 e 915-921 MHz. La semplificazione rimuove il limite temporale dei sei mesi e la conseguente incertezza normativa, abilitando investimenti nelle tecnologie LPWAN in settori strategici come quello dello Smart Metering da parte delle Utility dell'acqua, un potenziale volàno di rilancio e sviluppo economico del Paese, le Smart City e la Smart Agricolture".



