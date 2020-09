UNIDATA - Il governo accelera sulla rete unica

Intervista di Patuanelli sulla Stampa

Unidata [UD.MI], società attiva nel campo delle telecomunicazioni a banda larga con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio: ritraccia il forte guadagno di ieri +7%, quando ha segnato nuovi top assoluti a 19,3 euro.

Novità sul settore.

Il governo accelera sulla Rete Unica. In una intervista a La Stampa il ministro dello Sviluppo Economico parla della società unica delle reti a maggioranza Tim e della possibilità di finanziare i progetti sulla banda larga con le risorse del Recovery Fund: il governo è pronto a discutere con Bruxelles il progetto che prevede una società che non si occupi solo di fibra, ma anche di 5G, cloud, e i server di prossimità. La rete sarà aperta a tutti: Tim si è riservata di tenere il 50.1%, ma non è detto che ciò alla fine avvenga, aggiunge il ministro.

Si ricorda che ieri Unidata ha sottoscritto un accordo di investimento con il fondo europeo Connecting Europe Broadband Fund o CEBF.

L’accordo prevede la costituzione di una nuova società denominata Unifiber per la realizzazione di una rete di accesso in fibra ottica nel Lazio, e partecipata per il 30% da Unidata e per il restante 70% da CEBF.

Unidata controllerà Unifiber nominando la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, prevede il consolidamento contabile dei suoi risultati.



Le due società investiranno in una rete di alta qualità in fibra ottica (FTTH), ad accesso aperto agli utenti residenziali ed aziendali della Regione Lazio, che coprirà oltre 100.000 famiglie e 5.000 aziende.



Unidata supporterà Unifiber nella gestione della propria attività; CEBF monitorerà l'operazione ed assisterà Unifiber nell'espansione mettendo a disposizione finanziamenti e l’esperienza maturata attraverso altri investimenti analoghi già realizzati in Europa.

Unifiber potrà contare su un apporto da parte dei due soci pari ad 18,5 milioni di euro, di cui 15 milioni investiti da CEBF e 3,5 milioni da Unidata a fronte di un investimento complessivo previsto di 40 milioni. Al verificarsi di determinate condizioni CEBF potrà effettuare ulteriori apporti in Unifiber fino a 30 milioni. Unidata sarà anche responsabile della manutenzione della rete.





www.websim.it