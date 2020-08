UNIDATA -Boom dei ricavi nel secondo trimestre

Unidata chiude il periodo con ricavi lordi in crescita del 43,9% rispetto allo stesso periodo del 2019

Unidata [UD.MI], società attiva nel campo delle telecomunicazioni a banda larga con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio, sotto i riflettori.

Unidata archivia il secondo trimestre 2020 con ricavi lordi pari a 4.987.327 euro, +43,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 (pari a 3.464.702 euro). Nel periodo è stato rilevante la crescita della Fibra Ottica.



Il dato cumulato dei primi due trimestri dei ricavi lordi ammonta a 8.630.858 euro, +39,52% rispetto al primo semestre del 2019 (pari a 6.185.807 euro).



In miglioramento anche la posizione finanziaria netta, che passa da una posizione positiva di 4 milioni euro al 31 marzo 2020, a 4,25 milioni di euro al 30 giugno 2020 al netto della raccolta in IPO (includendo la raccolta la PFN è positiva e pari a circa 9,5 milioni di euro).



Nel secondo trimestre 2020, in pieno lockdown, la società ha registrato anche una crescita dei clienti del +22,6% su base annua e +7,4% rispetto al primo trimestre 2020.

La crescita riguarda tutti i segmenti di mercato, sia Business che Retail, che crescono rispettivamente del 10,7% e 26,4% su base annua, mentre il segmento Wholesale resta in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente.



