TRADING Turbo24 - LONG sul WTI con Knock Out a 19,5092 usd

Segnali su Indici, Forex e Marie Prime con i Turbo24 di IG

Idea speculativa su base grafica e di newsflow macro/fondamentale, scelta tra Indici, Forex e Materie Prime tramite i certificati Turbo24 di IG.



Newsflow. Saudi Aramco, il più grande esportatore di greggio al mondo, ha aumentato i prezzi per le forniture destinate alla maggior parte dei Paesi asiatici (tra 1,4 e 5,9 usd il barile), dando una chiara indicazione che ci sono segnali di ripresa della domanda da parte dell'area che consuma più petrolio nel globo, man mano che si riaprono le attività. Saudi Aramco ha aumentato i prezzi anche per le forniture all'Europa e agli Stati Uniti come effetto dei tagli alla produzione concordati dall'OPEC+.



Scenario di breve-medio periodo. Il future luglio sul WTI, ora a 26,8 usd (+4,9%), sta proseguendo la reazione avviata dai minimi segnati in zona 17 usd. Il superamento di 23,5 usd ha rafforzato il movimento che dovrebbe puntare area 30-35 usd.

WTI



Operatività di breve periodo multiday: a questi prezzi, e su eventuali flessioni, suggeriamo anche oggi LONG sul WTI con Knock Out a 19,5092 usd, fattore di leva a 4 volte, con il certificato disponibile sulla piattaforma IG.

La lontananza del livello di Knock Out limita gli stop loss legati alla volatilità dei mercati, permettendo così di replicare più volte questa idea operativa anche multiday e/o di aumentare il controvalore della posizione.



Target: prese di profitto nella banda verso 33/35 usd (verso 29/30 usd per trading più stretto).



Allerta: se le quotazioni toccano il livello di Knock Out, il capitale investito si azzera.





Trattandosi di strumenti a rischio molto elevato, si invita a leggere con estrema attenzione le seguenti AVVERTENZE