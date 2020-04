TRADING Turbo24 - LONG sul MIB Italy 40 con Knock Out a 15.918,62 punti

Segnali su Indici, Forex e Materie Prime con i Turbo24 di IG

Idea speculativa su base grafica e di newsflow macro/fondamentale, scelta tra Indici, Forex e Materie Prime tramite i certificati Turbo24 di IG.



Newsflow. Partono molto bene i listini asiatici ed occidentali, in scia all'allentamento dei lockdown in diversi paesi nel mondo e al sostegno che le principali banche centrali continuano a dare e ad incrementare per contrastare i danni economici derivanti dal Covit. Il focus di questa settimana sarà concentrato proprio sulle riunioni in programma per Fed (mercoledì), dove non sono attesi interventi particolari, e Bce (giovedì), dove invece cresce il consenso di un incremento del programma d'acquisto PEPP.



Scenario di medio periodo. Il Ftse Mib scavalla lo spartiacque di breve a 17mila euro, allontanandosi così dalla parte bassa della banda in cui oscilla dal 25 marzo: (16mila)/16.300 - 17.500/17.887 punti. La ripresa del rally è comunque legata al superamento della parte superiore con conferme sopra 18mila punti.

S&P500





Operatività multiday: a questi prezzi e su eventuali flessioni, suggeriamo operazioni LONG sul MIB Italy 40 con Knock Out a 15.918,62 punti, fattore di leva a 13 volte, con il certificato disponibile sulla piattaforma IG.

La lontananza del livello di Knock Out limita gli stop loss legati alla volatilità dei mercati, permettendo così di replicare più volte questa idea operativa anche multiday e/o di aumentare il controvalore della posizione.



Target: prese di profitto verso 17.600/18.000 punti.



Allerta: se le quotazioni toccano il livello di Knock Out, il capitale investito si azzera.





