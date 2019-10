TOUCH MENU - Una lavagna digitale fuori da ogni ristorante

La campagna di raccolta capitali è iniziata proprio in questi giorni e durerà fino a novembre inoltrato. L’obiettivo minimo è 100 mila euro, con un massimo di 400 mila.

Usare la campagna di equity crowdfunding su Opstart per finanziare un magazzino di pronta consegna, triplicare la rete di venditori e migliorare il software. Sono questi gli obiettivi di Touch Menu, pmi innovativa milanese artefice del Touch Menu, un totem esterno che i ristoratori possono utilizzare per richiamare clienti.

Lo strumento, multilingua e resistente agli agenti atmosferici, si propone di aiutare i turisti a capire i piatti presenti sulla carta, comprese le eventuali allergie alimentari.



La cifra minima d’ingresso è di 350 euro. Il valore pre money della società è di 2 milioni di euro. Lo status di Pmi innovativa, permette inoltre di usufruire dell’incentivo fiscale al 40% per chi investe in questo tipo di aziende.



“L’azienda è stata fondata nel 2013 da mio figlio Carlo Baronti e da mia nipote Silvia Cascio”, spiega a websim.it Marco Baronti, direttore commerciale di Touch Menu, “loro due hanno avuto l’intuizione di creare un totem in grado di portare gente all’interno del ristorante. Io ho visto la possibilità di commercializzarlo e da lì è iniziato tutto”.



La società ha già un piano di crescita nei prossimi anni che non prende in considerazione l’eventuale apporto dei finanziamenti della campagna su Opstart. Quest’anno Touch Menu prevede infatti di chiudere a 1,1 milioni di euro di fatturato, dopo i 600 mila del 2018, e per il 2020 dovrebbe avvicinarsi ai 2 milioni.

“Abbiamo aperto un mercato nuovo, dove i competitor non esistono”, prosegue Baronti, “Noi abbiamo registrato il marchio Touch Menu, lo stesso identifica la lavagna digitale al di fuori di un ristorante”. A completare il servizio, c’è anche un’applicazione scaricabile attraverso un QR code. Serve al cliente che volesse rivedere la pietanza vista sul totem all’esterno del locale.



La società attualmente dichiara circa 600 contratti in essere. Tra i clienti, anche nomi noti come le catene Hard Rock Cafè e di ristoranti come Sorbillo. In particolare, sono dislocati a Milano e Roma, con presenze in Sicilia, Liguria e Triveneto. Sul sito ufficiale è possibile consultare la cartina di tutti i locali dov’è installato Touch Menu. “Il 75% dei nostri clienti rinnovano il contratto o alla fine decide di comprare l’apparecchiatura”, afferma il manager. Sempre la società, dichiara che le aziende clienti hanno avuto un incremento del proprio fatturato del 20 per cento dopo l’installazione di Touch Menu.



Touch Menu ha da poco aperto anche una sede alle Canarie, sull’isola spagnola di Tenerife. E qui, posto internazionale e con turisti da tutto il mondo, il totem italiano ha esordito con un fatturato di 65 mila euro nei primi 4 mesi e circa 130 mila fino ad oggi. “Se riusciamo a raccogliere i capitali attraverso la raccolta su Opstart, per noi sarà più facile presenziare alle fiere e potremo realizzare un magazzino di pronta consegna. Questo ci permetterebbe di raggiungere con facilità gli obiettivi di fatturato”, spiega ancora Baronti. Il Touch Menu, in ogni caso, è presente anche in Francia e Svizzera. Oltre all’espansione, nei progetti di Jeco Srl, casa madre di Touch Menu, c’è la volontà di rendere il suo dispositivo ricaricabile con i pannelli solari. E addirittura si parla di intelligenza artificiale: con un totem in grado di capire da solo la lingue dei passanti e interagire con loro.



