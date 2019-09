TINEXTA +2,7% Al via l’internazionalizzazione, obiettivo 25% dei ricavi all’estero

Il Sole 24 Ore di domenica dedica la rubrica Lettera al Risparmiatore a Tinexta.

Tinexta [TNXT.MI], gruppo che offre soluzioni nei campi dell'identità digitale, del credit information dell’innovazione e del marketing, è in rialzo del 2,7% a 11,14 euro.

La società punta a conseguire il 25% del fatturato all’estero, anche mediante operazioni straordinarie come acquisizioni, incrementando il business nei segmenti Digital Trust e Innovation e Marketing Services.



Nell’ambito del Digital Trust, che vale il 40,7% del fatturato, Tinexta fornisce soluzioni digitali collegate agli obblighi di legge, come la firma digitale e, per quanto riguarda il mondo aziendale, l’identificazione digitale e le transazioni online.



Il credit information management, 29,9% del fatturato, offre diverse tipologie di servizi, si va dal monitoraggio del rischio di credito alle valutazioni immobiliari.



L’innovation e marketing services, 29,4% del ricavi, supporta le PMI nell’ambito delle attività commerciali, soprattutto all’estero.



L’obiettivo di Tinexta è quello di accelerare il business nei due segmenti che presentano un potenziale di crescita più alto.



Mediante l’ampliamento del Digital Trust, la società mira a diventare un affermato soggetto europeo della certificazione digitale.

Tinexta ha l’obiettivo di sbarcare in Austria e in Germania entro il 2020 e, più avanti, anche in Scandinavia.



Il rischio recessione che ora sta minacciando l’Europa non incide sull’attività di Tinexta. L’azienda sottolinea come il Digital Trust “rientra nella più ampia digitalizzazione della filiera produttiva. Una trasformazione che, consentendo la riduzione degli oneri operativi, viene accelerata nei momenti di difficoltà economica”.



La società prevede, nel 2019, di stanziare 12 milioni di investimento in capitale fisso.







