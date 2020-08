Supply@ME - Si espande in Medio Oriente

La società ha siglato un partnership con iMass LLC

Supply@ME, società innovativa quotata a Londra, che ha sviluppato una piattaforma FinTech alternativa focalizzata sull’Inventory Monetisation, ha firmato un Memorandum d’Intesa con Khaled Abdulla Almass e la sua società, iMass LLC.

L’obiettivo è quello di sostenere l'espansione di Supply@ME nel mercato mediorientale.



Il Memorandum d’Intesa si configura come il primo passo di una partnership a lungo termine, incentrata sull’utilizzo della piattaforma Supply@ME in quelle regioni, e prevede l’avvio di un programma pilota di Inventory Monetisation, che coinvolgerà le aziende manifatturiere come clienti, e i fondi di investimento locali come finanziatori delle cartolarizzazioni.



iMass Investments è stata fondata nel 2007 per investire direttamente in aziende leader e in importanti progetti commerciali e di sviluppo nella regione EMEA.



L'analisi di mercato condotta da iMass nella regione degli Emirati Arabi Uniti stima la presenza di un mercato potenziale per l’Inventory Monetisation fino a 50 miliardi di dollari per le principali categorie delle merci d’importazione, e 28 miliardi di dollari per le principali categorie di beni non petroliferi prodotti negli Emirati Arabi Uniti.



Alessandro Zamboni, amministratore delegato di Supply@ME Capital PLC, ha commentato: "Siamo molto entusiasti di avere l'opportunità di poter lavorare a stretto contatto con iMass e Khaled Abdulla Almass negli Emirati Arabi. Lo sviluppo di una partnership di valore e duratura, in virtù delle indubbie professionalità nei servizi finanziari nonché della vasta rete di relazioni commerciali e conoscenze locali di iMass, permetterà a Supply@ME di crescere ulteriormente in queste regioni ad elevato potenziale. I risultati dell'analisi condotta congiuntamente con il team di Mr Almass sono positivi e siamo sicuri che il progetto pilota confermerà, entro il primo trimestre 2021, quanto stimato. Gli Emirati Arabi hanno ormai una comprovata esperienza nell'investimento in iniziative Fintech a sostegno dell'economia reale e siamo molto lieti di esserne un’applicazione unica sul mercato".





