SOSTRAVEL - Settore in ripresa in Borsa

Ieri American Airlines ha chiuso in rialzo del 40%

Sostravel [SOTR.MI], attiva nell’ambito dei servizi digitali di assistenza ai viaggiatori, sotto i riflettori.

I titoli del trasporto aereo danno segni di risveglio con la progressiva riapertura delle forntiere in tutto il mondo. Ieri American Airlines ha chiuso in rialzo del 40%.

Un contesto positivo per la società che ha approvato i conti 2019, che presentano un valore della produzione pari a 3.174 mila euro, in miglioramento rispetto al dato del 2018, pari a 2.495 mila euro (grazie all’incremento delle variazioni di lavori interni ed altri ricavi) ed in linea con l’obiettivo annuale di 3.038 mila euro.



Nel 2019 si è verificata la crescita del data base dei clienti profilati e i downloads delle due APP (Flio ed sostravel). I dati, di seguito riportati, includono l’acquisizione del database Flio:



- Database clienti a fine 2019 : 1.022.412 +98% (pari a 517.284 al 30.6.2019);

- Clienti profilati nel 2019 : 678.917 +323% (pari a 160.317 al 30.6.2019);

- Download APP del 2019 : 642.408 +1935% (pari a 31.564 al 30.06.2019);

- Download APP complessive : 1.740.870 +1424% (pari a 114.229 al 30.06.2019);

- Monthly Active users fine 2019 : 221.000 +531% (pari 35.000 al 30.06.2019).



L’EBITDA è stato pari a -125 mila euro, in riduzione rispetto al 2018 (473 mila euro, questo per il rafforzamento programmato della struttura organizzativa a servizio della crescita) e rispetto all’obiettivo annuale di 310 mila euro.



EBIT pari a -1.205 mila euro, in riduzione rispetto al dato al 31 dicembre 2018, pari a - 97 mila euro, e all’obiettivo annuale di - 682 mila euro, a causa, oltre che per gli elementi che impattano sull’EBITDA, dei maggiori ammortamenti relativi ai costi di quotazione e di sviluppo software.



UTILE netto pari a -1.265 mila euro (che non include imposte anticipate).



PFN positiva (cassa) pari a 1.222 mila euro ma in riduzione rispetto allo stesso dato del 31 dicembre 2018 e pari a 3.267 mila euro principalmente per:



- investimenti sull’APP per 600 mila euro;

- acquisizione del concorrente Flio per 300 mila euro circa;

- acquisto di immobili (da adibire a ufficio) per 560 mila euro circa;

- supporto dell’attività operativa per circa 600 mila euro.



