SETTORE PETROLIFERO - Toni più concilianti di Joe Biden nei confronti del mondo dell'energia

Tre strumenti per investire sul settore energetico in Eurozona e negli Usa

La seduta debole di ieri a Wall Street (S&P500 -0,5%) ha fatto risaltare ancora di più l'improvvisa violenta fiammata dei titoli legati al petrolio.

L'indice Stoxx Oil & Gas Equipment è stato il migliore con un rialzo del 4,7%. Gli investitori hanno riscoperto soprattutto le società dei servizi all'industria petrolifera, Schlumberger [SLB.N] +5%, Halliburton [HAL.N] +4%.

Un apprezzamento dovuto al rimbalzo del petrolio (ieri Brent +4%), ma anche al cambio di tono di Joe Biden, candidato democratico alle presidenziali statunitensi, nei confronti del mondo dell'energia. Nelle sue ultime uscite, il candidato alla Casa Bianca ha ammorbidito i toni nei confronti dell'estrazione mineraria tradizionale e ha parlato delle opportunità che si vengono a creare nella riconversione dei siti improduttivi e nella ripulitura degli ecosistemi contaminati.

Malgrado la reazione di ieri, il settore Oil & Gas è ancora in profondo ritardo da inizio anno nei confronti degli indici globali, a causa degli effetti devastanti provocati dalla pandemia. La perdita accumulata nei primi nove mesi del 2020 va dal -33% in Eurozona al -50% negli Usa.

Analisi tecnica. L'indice EuroStoxx Oil & Gas (oggi 202 punti) è ancora in forte sofferenza e si muove sulla parte bassa del ristretto range 200-220 punti, che ha dimostrato in più occasioni di riuscire a reggere all'urto delle vendite. La sua valenza di sostegno strategico ne è uscita però rafforzata.

Operatività. Siamo ottimisti sul recupero in termini relativi del settore energetico grazie alla progressiva ripartenza delle attività a livello globale e alle prese di profitto in corso sui Tech. Si suggerisce di approfittare della debolezza e in particolare delle flessioni verso l'importante supporto in area 220/200 punti per costruire delle posizioni di medio/lungo periodo. Incrementare in caso di risalita oltre 230 punti, per target finale 300 punti. Piazzare uno stop loss alla prima chiusura sotto 190 punti.

STOXX OIL & GAS (lungo periodo)





Per cavalcare l'onda di ripresa del comparto Petrolifero/Oil & Gas Equipment, piazza affari mette a disposizione degli investitori una serie di strumenti.

Si può approfittare del seguente Certificate studiato da Bnp Paribas, un Memory Cash Collect, Isin XS2087072307 con sottostante Tenaris [TENR.MI], società leader mondiale nella produzione di tubi senza saldatura destinati all'industria estrattiva. Il prodotto, che oggi tratta ampiamente sotto la parità a circa 850 euro, stacca 12,5 euro di cedole trimestrali (50 euro annuali, 5,8% annualizzato) se il sottostante si troverà sopra la barriera di 4,062 euro alle date di valutazione (-14,5% circa dalla quotazione di oggi). La prossima cedola è prevista per il 16 novembre. I premi godono dell’effetto memoria e la barriera protegge fino a cali del -30%. Da maggio 2021 scatta anche la possibilità di rimborso anticipato. Il prodotto ha scadenza naturale nel 2025. Leggi il documento KID.

Per investire sul settore Energy europeo, c'è il seguente ETF quotato a Piazza Affari:



Spdr MSCI Europe Energy UCITS (EUR)

Isin: IE00BKWQ0F09

[STNX.MI]

Da inizio 2020: -41%

Lo strumento punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Energy cha a sua volta investe nelle principali azioni del settore energetico europeo. I dividendi delle singole società non vengono distribuiti ma reinvestiti nel fondo (accumulazione). L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,30% annuo. Valuta di denominazione Euro. I quattro top player che spiegano il 74% circa dell'indice benchmark sono: Royal Dutch Shell (28%), Total (17,5%), BP (17,5%), Eni [ENI.MI] (10,6%). Leggi il documento KID.



Per investire sul settore Energy statunitense c'è il seguente ETF quotato a Piazza Affari:



SPDR S&P US Energy Select Sector

Isin IE00BWBXM492

[SXLE.MI]

Da inizio 2020: -45%

Lo strumento punta a replicare la performance dell'indice S&P Energy Select Sector che raggruppa le società energetiche statunitensi di grandi dimensioni appartenenti all'indice S&P500. Non distribuisce dividendi. L'indice di spesa complessiva è pari a 0,15%. Valuta di denominazione Usd. I tre top, che spiegano quasi il 50% dell'indice benchmark, sono nell'ordine: Exxon Mobil [XOM.N] (22%), seguito da Chevron [CVX.N] (19%) e ConocoPilliphs [COP.N] (6,5%). Leggi il documento KID.