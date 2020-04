SERVIZI ITALIA: ANALISI FONDAMENTALE

Confermiamo il giudizio INTERESSANTE, portiamo il target price a 3 euro da 4 euro.

FATTO

Servizi Italia [SERIT.MI] fornisce servizi integrati al sistema sanitario, come lavaggio di biancheria, camici, materassi e cuscini, sterilizzazione e noleggio di dispositivi medici e di prodotti tessili.

I risultati del quarto trimestre 2019



La società ha chiuso il periodo con ricavi pari a 66 milioni di euro, +2,6% su base annua, ma 4% sotto le nostre stime. L’utile netto ammonta a 1,7 milioni, meglio delle nostre stime di 1,6 milioni.



Alla fine di dicembre 2019, il debito netto si attesta a 127,4 milioni di euro, inclusi gli effetti dei nuovi principi contabili IFRS16, con un incremento di 116,3 milioni di euro rispetto a primo gennaio 2019.



Il cda ha proposto un dividendo per azione pari a 0,14 euro, corrispondente ad un pay-out del 50%, più alto rispetto alle nostre previsioni (40%).



Trend 2019



I servizi di lavaggio e noleggio, che apportano il 73% dei ricavi totali, sono cresciuti del 6,6% su base annua, grazie all’incremento di 4 milioni di euro delle vendite all’estero (+9,3% in Brasile e +19,4% in Turchia). Va segnalato anche il contributo generato dalle acquisizioni.



Quelli di sterilizzazione dei tessuti , che generano il 7,6% dei ricavi, sono diminuiti del 7,1% su base annua, principalmente a causa della scadenza dei contratti nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna.



La sterilizzazione degli strumenti chirurgici, che corrispondono al 18,1% dei ricavi titoli, hanno visto un incremento del 2,1% su base annua.



Outlook



L’industria italiana della lavanderia sta vivendo una fase di contrazione strutturale a causa di una forte pressione sui prezzi. Servizi Italia è stata negativamente influenzata da due fattori: il mancato rinnovo di alcuni appalti a causa delle offerte al ribasso di alcuni competitor, e la necessità di ridurre le tariffe per mantenere altri contratti.



Il management stima una riduzione dei margini operativi di questo business, che può essere in parte compensata dall’espansione in settori che garantiscono una marginalità più ampia. Inoltre, la società ha già varato un programma per incrementare l’efficienza ed ottimizzare la produzione.



La società confida nel positivo andamento delle attività all’estero, in Brasile e in Turchia (15% del fatturato 2019).



Effetti dell’epidemia Covid19



I servizi offerti dal gruppo sono riconosciuti come essenziali dal Governo italiano, date le attuali condizioni. Per soddisfare le necessità dei clienti, la società ha riorganizzato le attività dei siti produttivi.



Attualmente, Servizi Italia sta registrando un incremento delle attività di noleggio e lavaggio, specialmente dei vestiti dello staff sanitario, nonché delle richieste di varie attrezzature, rispetto a ciò che era stato contrattualmente previsto. Tuttavia, assiste ad una diminuzione dei servizi di sterilizzazione, perché molti ospedali hanno diminuito il numero delle operazioni chirurgiche, come parte della strategia per contenere il virus.



La combinazione di questi elementi ha diverse conseguenze sul conto economico. La società dovrà chiarire gli effetti che si aspetta sui margini in occasione della pubblicazione dei dati trimestrali.

EFFETTO

Stime



Per il 2020 prevediamo una crescita dell’1,5% dell’attività di lavaggio e noleggio, che riflette un decremento dell’1,2% del volume d’affari in Italia. Nel complesso, tagliamo i ricavi del gruppo del 2,7%, e dimezziamo le previsioni sull’Ebit per tener conto del mancato rinnovo di alcuni contratti.



Ci aspettiamo un recupero della profittabilità nel 2021, grazie ai programmi di efficientamento avviati quest’anno. Per quanto riguarda il capitale circolante netto (NWC), ipotizziamo una contrazione per quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19, e un recupero nel 2021.



L’emergenza Covid-19 avrà effetti contrastanti durante l’anno in corso. Per il futuro, ci aspettiamo una ripresa grazie alla crescita del budget statale destinato al settore sanitario e al taglio dei costi.



Nella tabella sottostante le cifre storiche (A) e prospettiche (E) elaborate da Websim/Intermonte.





