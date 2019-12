RELATECH - Il partner Apoteca entra nella Pharma Valley toscana

Si tratta della prima piattaforma logistica italiana destinata alla farmaceutica e promossa da alcune grandi imprese, come Molteni e Eli Lilly...

Relatech [RLT.MI], Digital Solution Company e PMI Innovativa, potrebbe muoversi in Borsa.



Apoteca Natura, storico partner di Relatech e primario network di farmacie italiane, entrerà a far parte della Pharma Valley della Toscana.

Grazie alla piattaforma, sarà attiva a partire dal 2020, le aziende farmaceutiche del centro Italia saranno inserite in un’unica rete, con il fine di diminuire i costi di trasporto e migliorare la logistica.



Pharma Valley è una piattaforma logistica completamente automatizzata e in grado di migliorare le esportazioni di merci all’estero.



Si ricorda che Relatech ha rafforzato la storica partnership con Apoteca Natura con la firma di un nuovo contratto della durata di tre anni.



In base agli accordi, Apoteca Natura (Gruppo Aboca) utilizzerà i servizi della piattaforma digitale proprietaria Relatech, RePlatform.



RePlatform sarà impiegata per migliorare il progetto di Apoteca Natura denominato Health&Loyalty System (HLS). Si tratta di un sistema che permette agli utenti di interagire agevolmente con la farmacia attraverso i servizi messi a disposizione dall’app MyApotecaNatura.



Le farmacie potranno invece seguire meglio i pazienti, motivandoli e coinvolgendoli grazie ad una migliore conoscenza dei loro dati sanitari e dei loro comportamenti.





