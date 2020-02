RELATECH +1,8% Partecipa al Convegno Internazionale ITASEC2020, focus sulla Blockchain

Relatech riafferma l’importanza della ricerca nel settore

Relatech [RLT.MI], Digital Solution Company e PMI Innovativa, è in rialzo dell'1,8% a 3,05 euro.

La società ha partecipato al congresso “3rd Distributed Ledger Technology Workshop (DLT 2020)”, che si è svolto ad Ancona il 4 febbraio 2020, in occasione del più ampio evento ITASEC2020 dedicato alla sicurezza informatica.



Il team di Relatech specializzato in Cybersecurity e Blockchain ha collaborato alla stesura dell’articolo scientifico elaborato con il Professore Domenico Sacca’ del DIMES - Università della Calabria. I contenuti dell’articolo sono stati sviluppati nel corso del Progetto di Ricerca “Id-Service: Digital Identity and Service Accountability" cofinanziato dal MISE (Ministero dello Sviluppo economico), concluso dal medesimo team nel corso del 2019.



Il ceo Pasquale Lambardi ha commentato: “Consideriamo la Blockchain fra le tecnologie che avranno il maggior impatto nella trasformazione digitale del business nel prossimo futuro e, non a caso, è una delle componenti chiave della nostra piattaforma digitale RePlatform.

