PORTALE SARDEGNA - Prestito già sottoscritto per un quarto

Attesa oggi l’ammissione alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT

Portale Sardegna [PSAR.MI], online travel agency specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, potrebbe mettersi in luce in Borsa.

La società comunica che dovrebbe arrivare oggi da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT del prestito obbligazionario “PORTALE SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%”, sottoscritto per una prima tranche di importo pari a 1 milione di euro, a fronte dei 4 milioni di euro del totale emissione, il titolo è riservato agli investitori qualificati.



Caratteristiche. Importo massimo pari 4.000.000 di euro, con taglio minimo pari a 1 obbligazione del valore nominale di 100mila euro.



La durata è pari a 5 anni dalla data di emissione (6 dicembre 2019). È previsto un tasso fisso lordo pari al 5% annuale con pagamento semestrale posticipato, e date di pagamento delle cedole al 31 gennaio ed al 31 luglio di ciascun anno.



Il prezzo di emissione è alla pari, con un valore di rimborso pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo.





