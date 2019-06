PORTALE SARDEGNA - Bilancio 2018, aumenta il transato

E' pari a 12,5 milioni di euro

Portale Sardegna [PSAR.MI], agenzia di viaggi online specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna,

L’assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2018. Si tratta del primo bilancio consolidato, pertanto di dati non sono confrontabili con i risultati 2017.



Il valore della produzione ammonta a 11 milioni di euro, rispetto ai 5,8 milioni di euro di Portale Sardegna stand alone nel 2017.



Il transato, ovvero il controvalore totale dei servizi turistici venduti ai clienti, è pari a 12,5 milioni di euro, e si presenta in crescita anche grazie all’acquisizione di Royal Travel Jet Sardegna.



L’Ebitda è pari a 0,66 milioni di euro (0,32 milioni la cifra generata da Portale Sardegna stand alone nel 2017).



L’Ebit, dopo ammortamenti e svalutazioni pari a 0,6 milioni, ammonta a 0,06 milioni.



Il risultato ante imposte è pari a -0,26 milioni.



Il risultato netto ammonta a -0,07 milioni. Il valore è stato influenzato soprattutto dalle perdite straordinarie su crediti per 0,07 milioni della controllata Royal Traver Jet Sardegna e dell’ammortamento pari a 0,1 milioni.



La posizione finanziaria netta è pari a 1,68 milioni. Non è possibile confrontare il risultato con la relazione consolidata al 30 giugno 2018, perché il perimetro della società è differente.



Il patrimonio netto ammonta a 2,1 milioni.





