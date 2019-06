PORTALE SARDEGNA +0,6% Dal Connect il via alla destagionalizzazione

In programma il collegamento aereo con nuovi territori

Portale Sardegna [PSAR.MI], agenzia di viaggi online specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, è in rialzo dello 0,6% a 3,28 euro.

La Sardegna punta all’internazionalizzazione e alla destagionalizzazione del turismo sull’isola. Ma per fare questo è necessario rinforzare i mezzi di trasporto, soprattutto aereo.



È quanto è emerso da Connect, uno dei più importanti eventi internazionali del trasporto aereo, che si è da poco concluso a Cagliari, e che ha visto la partecipazione di 80 compagnie aree e 600 delegati provenienti da tutto il mondo.



Cagliari collabora con 30 compagnie, ma la società sta avviando trattative con altri operatori per collegamenti con alcuni territori strategici, come Dubai o il Nord Africa. Lo afferma Alberto Scanu, l’.d. di Sogaer, la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari.



Notizia sicuramente positiva anche per Portale Sardegna, che ha l’obiettivo di incrementare il turismo sull’isola anche oltre il periodo estivo. E per farlo, ha ideato il programma “Sardinia Island Long Stay Winter", che comprende soggiorni di lungo periodo offerti a pensionati di tutto il mondo che vogliono trascorrere una vacanza in Sardegna oltre la tradizionale stagione balneare.

Ricordiamo che, di recente, Integrae ha iniziato la copertura sul titolo Portale Sardegna con una raccomandazione BUY e un target price di 4,41 euro che implica un potenziale di rialzo del 35%

