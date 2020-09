PETROLIO - Miglior seduta da tre mesi, cocktail di fattori positivi

Gli strumenti migliori per cogliere l'opportunità di crescita o discesa del prezzo del greggio...

Brent (41,70 usd) e Wti (39,40 usd). Prezzi in arretramento dell'1,5% dal +4% di ieri, miglior risultato giornaliero da tre mesi.

La quotazione del petrolio è rimbalzata bruscamente sulla base di un cocktail di fattori, tutti con implicazioni favorevoli: scorte Usa in calo, uragani nel golfo del Messico, tagli all'export di Abu Dhabi, miglioramento delle stime di crescita globale, annuncio cinese di un vaccino in arrivo entro l'anno.

Vediamoli in breve.

La US Energy Information Administration (EIA) ha comunicato che le scorte di greggio Usa sono calate di 4,4 milioni di barili. Le previsioni degli analisti puntavano su un incremento di 2,0 milioni di barili. In calo, anche se in misura frazionale, le scorte settimanali di carburante (-380mila barili).

Le scorte Usa potrebbero essere di nuovo sotto pressione questa settimana, il Bureau for Safety and Environmental Enforcement stima che oltre un quarto della produzione nel Golfo del Messico è bloccata a causa dell'uragano Sally, che non sembra però rappresentare una minaccia per le raffinerie lungo la costa del Golfo.



La compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi, il più grande esportatore degli Emirati Arabi Uniti, ha affermato che taglierà la quantità di greggio disponibile per l'esportazione del 25% a ottobre, i tagli si potrebbero estendere fino a novembre. Gli Emirati Arabi Uniti avevano prodotto una quantità superiore alla quota concordata nell'accordo "OPEC +" preso a settembre a causa dell'elevata domanda interna di energia.

L'OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha rivisto al rialzo le sue stime del PIL mondiale al -4,5% dal -6% previsto a giugno. La differenza è in gran parte dovuta alle revisioni al rialzo della crescita in Cina e negli Stati Uniti, i due maggiori consumatori di petrolio al mondo.



Uno degli scienziati cinesi di maggior spicco, coinvolti nel progetto vaccino anti covid, Wu Guizhen, ha detto che l'antidoto potrebbe essere disponibile per uso pubblico in Cina già nel novembre o dicembre di quest'anno. La Cina sarebbe così uno dei primi pesi al mondo a

raggiungere il traguardo.

Analisi tecnica.

La reazione di ieri è partita dai sostegni discriminanti di forte valenza sotto evidenziati e sembra essere in grado di avviare una fisiologica fase di riequilibrio. Il momento più critico potrebbe essere alle spalle, mentre è prematuro parlare di inversione della tendenza ribassista di breve. Punti di svolta a 43,7 e 41 usd rispettivamente.

Operatività. Gli eccessi di pessimismo sono per noi sistematiche occasioni d'acquisto. Comprare anche ai prezzi attuali e incrementare sopra 43,7 usd e 41,0 usd, Target di trading verso 45 e 43 usd. Cambio di scenario e stop loss sotto 37 e 31 usd.

Oggi è una giornata cruciale per il certificato di Exane sul settore Oil con ISIN FREXA0024309. Il 17 settembre è infatti la data di osservazione per il pagamento della cedola mensile di 4 euro. BP [BP.L], che insieme ad Eni ed Exxon è uno dei sottostanti del prodotto, quota oggi in prossimità della barriera, posta al 65% del prezzo iniziale. Mentre Eni [ENI.MI] e Exxon [XOM.N] sono distanti dalla barriera, BP rappresenta l’anello debole dei tre titoli. Se oggi chiuderà sotto i 256,75 GBp (ieri 255,90 GBp) la cedola non verrà pagata ma scatterà l’effetto memoria. Per chi pensa che petrolio e titoli petroliferi potranno riprendersi entro la scadenza del prodotto, che è il 17 marzo 2023, al prezzo attuale di 680 euro il certificato rappresenta una interessante opportunità, con un profilo di rendimento, se le barriere a scadenza verranno rispettate, di oltre il +50%. Ci sono diverse opzioni per sfruttare le oscillazioni di breve del prezzo del petrolio.

Per sfruttare le opportunità di trading veloce al rialzo sul Wti si può utilizzare il seguente strumento:

Wisdomtree WTI Crude Oil 2x Leverage Daily ETP [LOIL.MI]

Isin JE00BDD9Q840

Il prezzo dell' ETFS Daily Leveraged WTI Crude Oil (LOIL) cambierà ogni giorno del 200% rispetto alla variazione percentuale giornaliera del DJ-UBS WTI Crude Oil Sub-IndexSM (al lordo di commissioni ed aggiustamenti) ed accumulerà un rendimento di interesse capitalizzato giornalmente. Leggi il documento KID.





Per sfruttare le opportunità di trading veloce al ribasso sul Brent si può utilizzare il seguente strumento:

Wisdomtree Brent Oil 3x Short Daily ETP [3BRS.MI]

Isin IE00BYTYHR65

L'ETC fornisce un rendimento totale composto da tre volte la performance giornaliera inversa dell'indice ER NASDAQ Commodity Brent Crude Oil, che riflette un investimento in futures su greggio Brent a termine del mese, oltre ai ricavi da interessi maturati sull'importo garantito. Leggi il documento KID.





Con un orizzonte temporale più ampio si possono utilizzare i seguenti:





Wisdomtree Brent Crude Oil (EUR) [BRNT.MI]

Isin JE00B78CGV99

Da inizio anno: -47%

Lo strumento consente l'investimento Total Return sul petrolio greggio Brent con la replica dell'indice Dow Jones- UBS Brent Crude SubindexSM in aggiunta al rendimento del collaterale. Leggi il documento KID. Wisdomtree Wti Crude Oil (EUR) [CRUD.MI]

Isin GB00B15KXV33

Da inizio anno: -62%

Lo strumento riproduce la performance del DJ-UBS WTI Crude Oil Sub-IndexSM e paga il rendimento sull' interesse capitalizzato del sottostante su base giornaliera. L' indice è del tipo "Excess return" ("Rendimento addizionale"), il componente dell' interesse viene aggiunto per rendere l' investimento "Total return" ("Rendimento totale"). Leggi il documento KID.

www.websim.it