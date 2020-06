PETROLIO - Brent +82% nel secondo trimestre

Gli strumenti migliori per cogliere l'opportunità di crescita o discesa del prezzo del greggio...

Brent (41,5 usd) e Wti (39,5 usd) si muovono in leggero calo nel corso dell'ultima seduta di un trimestre che non ha precedenti nella storia.

Il Brent ha accumulato nel periodo un guadagno dell'82%, il Wti si è spinto a +93%.

Oggi non ci sono grandi novità. Il mercato rimane prudente alla luce degli ultimi dati di diffusione del contagio (i casi a livello globale hanno superato quota 10,2 milioni secondo la Johns Hopkins University) e accoglie con favore gli ultimi dati che segnalano una ripresa dell'economia cinese, il più importante consumatore di greggio al mondo.

La compagnia petrolifera statale libica National Oil Corporation ha dichiarato durante la notte che sta facendo progressi nei colloqui con i paesi vicini per revocare il blocco delle esportazioni. Il paese costituisce circa l'1% della fornitura mondiale di petrolio.





Analisi tecnica.

Il rally avviato dai minimi di aprile che ha permesso di più che raddoppiare la quotazione delle due tipologie di greggio è entrato in una fase di stallo. laterale. in prossimità della prima importante area resistenziale, ovvero a ridosso del profondo gap ribassista aperto a marzo nel range 39/45 usd per il Brent e nel range 36/41 usd per il Wti.

Come previsto, la eventuale rottura della parte alta del range richiederà del tempo. Intanto, il movimento è utile per smaltire gli eccessi di breve.

Operatività. Crediamo che per entrambe le tipologie ci sia ancora ampio spazio di recupero nel medio periodo. Per trading si possono sfruttare gli strappi per prendere profitto: sul Brent vendere in area 45 usd, sul Wti vendere in area 41 usd. Rientrare sulla debolezza solo verso 37 e 31 usd rispettivamente. Ingressi sulla forza da impostare alla chiusura del gap di marzo ovvero sopra 45 e 41 usd.

Ci sono diverse opzioni per sfruttare le oscillazioni di breve del prezzo del petrolio.





Per sfruttare le opportunità di trading veloce al rialzo sul Wti si può utilizzare il seguente strumento:





Wisdomtree WTI Crude Oil 2x Leverage Daily ETP [LOIL.MI]

Isin JE00BDD9Q840

Il prezzo dell' ETFS Daily Leveraged WTI Crude Oil (LOIL) cambierà ogni giorno del 200% rispetto alla variazione percentuale giornaliera del DJ-UBS WTI Crude Oil Sub-IndexSM (al lordo di commissioni ed aggiustamenti) ed accumulerà un rendimento di interesse capitalizzato giornalmente. Leggi il documento KID.





Per sfruttare le opportunità di trading veloce al ribasso sul Brent si può utilizzare il seguente strumento:





Wisdomtree Brent Oil 3x Short Daily ETP [3BRS.MI]

Isin IE00BYTYHR65

L'ETC fornisce un rendimento totale composto da tre volte la performance giornaliera inversa dell'indice ER NASDAQ Commodity Brent Crude Oil, che riflette un investimento in futures su greggio Brent a termine del mese, oltre ai ricavi da interessi maturati sull'importo garantito. Leggi il documento KID.





In ottica di lungo periodo si possono utilizzare i seguenti:





Wisdomtree Brent Crude Oil (EUR) [BRNT.MI]

Isin JE00B78CGV99

Da inizio anno: -42% Lo strumento consente l'investimento Total Return sul petrolio greggio Brent con la replica dell'indice Dow Jones- UBS Brent Crude SubindexSM in aggiunta al rendimento del collaterale. Leggi il documento KID. Wisdomtree Wti Crude Oil (EUR) [CRUD.MI]

Isin GB00B15KXV33

Da inizio anno: -59% Lo strumento riproduce la performance del DJ-UBS WTI Crude Oil Sub-IndexSM e paga il rendimento sull' interesse capitalizzato del sottostante su base giornaliera. L' indice è del tipo "Excess return" ("Rendimento addizionale"), il componente dell' interesse viene aggiunto per rendere l' investimento "Total return" ("Rendimento totale"). Leggi il documento KID.

