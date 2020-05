PETROLIO +4% I cinesi usano più auto private per andare al lavoro. L'analisi tecnica di Websim

Gli strumenti migliori per cogliere l'opportunità di crescita o discesa del prezzo del greggio...

Brent (33,80 usd) e Wti (31,0 usd) aprono la settimana in forte rialzo, +4% e +5,4% rispettivamente.

Entrambi hanno portato a termine la terza settimana positiva di seguito con un guadagno dell'1,5% e del 15%, portandosi su livelli che non si vedevano da marzo aprile. Il Brent era stato meno penalizzato del Wti nelle sedute più critiche che hanno visto la tipologia statunitense crollare fino a -37 dollari il barile.

Si intensificano i segnali di normalizzazione, anche se i nuovi focolai di coronavirus in giro per il mondo fanno temere una nuova frenata della domanda globale.

I grandi produttori del Nord America stanno rallentando l’attività, uniformandosi alla politica commerciale concordata dall’Opec +. La scorsa settimana il numero delle trivelle in azione è sceso sui minimi degli ultimi dieci anni, mentre il livello dei serbatoi di Cushing in Oklahoma, il nodo cruciale di smistamento del petrolio, è sceso per la prima volta da febbraio. A inizio maggio, JP Morgan ipotizzava che nel giro di un mese, la produzione shale Oil si sarebbe contratta di circa 1 milione di barili al giorno, un obiettivo raggiunto già in questi giorni: ancora più importante è il fatto che non ci siano segnali di cambio del trend.

La Cina, primo consumatore al mondo, ha lavorato nelle sue raffinerie un totale di 53,85 milioni di tonnellate di greggio nel mese di aprile, secondo i dati forniti dal National Bureau of Statistics, equivalenti a circa 13,1 milioni di barili al giorno (bpd). Un dato in crescita dell'11% a 11,78 milioni di barili al giorno di marzo. L'agenzia ha però dichiarato venerdì di aver modificato il database delle imprese industriali utilizzate per il confronto. In termini di variazione percentuale su base annua, sono state incluse solo le società esistenti in entrambi i periodi, ha detto spiegato: "ad esempio, se una società esisteva nel 2019 ma non esiste nel 2020, la sua cifra nel 2019 non è inclusa nel calcolo percentuale su base annuale 2020".



Il consumo di greggio durante i primi quattro mesi del 2020 in Cina è stato di 203,48 milioni di tonnellate, secondo i dati ufficiali di venerdì, pari a 12,28 milioni di barili al giorno, con un calo del 3,4% rispetto all'anno precedente. Reuters ha calcolato una contrazione dell'1,9%.



Il consumo di benzina e diesel del paese dovrebbe aumentare nel secondo trimestre, poiché le fabbriche riprenderanno a funzionare e le restrizioni sui viaggi saranno ulteriormente allentate.

Peraltro, la congestione del traffico nelle grandi città cinesi ha superato i livelli di prima dello scoppio del coronavirus poiché i pendolari usano più auto private per evitare il trasporto pubblico.



Nel frattempo il tasso di utilizzo della capacità media mensile presso le raffinerie indipendenti è salito al livello record del 73% in aprile.

Le raffinerie sostenute dallo Stato hanno aumentato i tassi di lavorazione del greggio a circa il 79% a maggio, secondo le stime della società di consulenza Longzhong Information Group, vicino al livello dell'82% di gennaio prima che fossero imposte ampie restrizioni di movimento per impedire la diffusione del coronavirus.



Analisi tecnica.

La tendenza rialzista di breve si è irrobustita, grazie alla conferma a fine settimana della rottura delle soglie discriminanti in area 27 usd per il Brent e in area 26 usd per il Wti. Il movimento proietta target ambiziosi: verso 40 usd per il Brent, verso 35 usd per il Wti. Negazione del segnale rialzista in caso di ritorno sotto 27/26 usd.

Operatività. Crediamo che per entrambe le tipologie ci sia ancora ampio spazio di recupero. Sfruttare eventuali "vuoti d'aria" per comprare sulla debolezza Brent in area 27 usd e Wti in area 26 usd.

Ci sono diverse opzioni per sfruttare le oscillazioni di breve del prezzo del petrolio.





Per sfruttare le opportunità di trading veloce al rialzo sul Wti si può utilizzare il seguente strumento:





Wisdomtree WTI Crude Oil 2x Leverage Daily ETP [LOIL.MI]

Isin JE00BDD9Q840

Il prezzo dell' ETFS Daily Leveraged WTI Crude Oil (LOIL) cambierà ogni giorno del 200% rispetto alla variazione percentuale giornaliera del DJ-UBS WTI Crude Oil Sub-IndexSM (al lordo di commissioni ed aggiustamenti) ed accumulerà un rendimento di interesse capitalizzato giornalmente. Leggi il documento KID.





Per sfruttare le opportunità di trading veloce al ribasso sul Brent si può utilizzare il seguente strumento:





Wisdomtree Brent Oil 3x Short Daily ETP [3BRS.MI]

Isin IE00BYTYHR65

L'ETC fornisce un rendimento totale composto da tre volte la performance giornaliera inversa dell'indice ER NASDAQ Commodity Brent Crude Oil, che riflette un investimento in futures su greggio Brent a termine del mese, oltre ai ricavi da interessi maturati sull'importo garantito. Leggi il documento KID.





In ottica di lungo periodo si possono utilizzare i seguenti:





Wisdomtree Brent Crude Oil (EUR) [BRNT.MI]

Isin JE00B78CGV99

Performance 12 mesi: -51,0%

Lo strumento consente l'investimento Total Return sul petrolio greggio Brent con la replica dell'indice Dow Jones- UBS Brent Crude SubindexSM in aggiunta al rendimento del collaterale. Leggi il documento KID. Wisdomtree Wti Crude Oil (EUR) [CRUD.MI]

Isin GB00B15KXV33

Performance 12 mesi: -65,0%

Lo strumento riproduce la performance del DJ-UBS WTI Crude Oil Sub-IndexSM e paga il rendimento sull' interesse capitalizzato del sottostante su base giornaliera. L' indice è del tipo "Excess return" ("Rendimento addizionale"), il componente dell' interesse viene aggiunto per rendere l' investimento "Total return" ("Rendimento totale"). Leggi il documento KID.





