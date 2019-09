MOLMED - Scaccabarozzi (Farmindustria): il Governo punti sui farmaci innovativi come il Car T

Sollecito all’esecutivo per “rifinanziare con la manovra i due fondi da 500 milioni ciascuno destinati a farmaci innovativi"



MolMed [MLMD.MI], biotech company focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari (note anche come Car-T) per la cura di cancro e malattie rare, potrebbe muoversi in Borsa.



Da inizio anno +34%.



In un’intervista uscita ieri sul Sole24Ore, il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, sottolinea l’importanza di puntare su alcuni farmaci innovativi per stimolare la ripresa del settore farmaceutico, attualmente in una fase congiunturale debole. Fra le cure citate ci sono anche quelle proposte da MolMed, come il Car-T, che possono ridurre la spesa farmaceutica a carico dello Stato.



Per Scaccabarozzi “ci sono 16mila farmaci in sviluppo e 7mila in fase clinica, e oltre il 40% sono personalizzati, nell’oncologia le terapie su misura sono il 70% e in molti casi sostituiranno altri tipi di cura riducendo i costi dell’ospedalizzazione”.



Il presidente sollecita l’esecutivo a “rifinanziare con la prossima manovra i due fondi da 500 milioni ciascuno destinati a farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici”.



Ricordiamo che MolMed non solo sta studiando nella sua pipeline terapie avanzate come i CAR autologhi e allogenici, ma come sia in grado di produrli per terzi come nel caso degli UCAR T di Cellectis e dei vettori per le terapie oncologiche autologhe di GSK.



Inoltre, la CDMO di MolMed è tra le poche realtà autorizzate a livello europeo a produrre terapie avanzate per il mercato e che risponde con una crescita del fatturato negli ultimi 8 anni (nell’ultima semestrale +60%) a una domanda del settore globale delle terapie avanzate in continua espansione.



Proprio in questi giorni si sta svolgendo, presso il distretto del biotech OpenZone di Bresso, la European Biotech Week, evento dedicato ad istituzioni e addetti ai lavori.

All’evento ha partecipato anche il ceo di Molmed, Riccardo Palmisano, che ha ricordato il potenziale dell’eccellenza italiana biotech, concentrata soprattutto in Lombardia, con realtà riconosciute a livello internazionale e in grado di rappresentare un volano per l’economia nazionale.



