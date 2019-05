MEDIASET +1% Axel Springer +20%: accordo in vista con KKR

Fermento nel settore TV europeo

Mediaset [MS.MI] si mette in mostra anche oggi.



Negli ultimi 12 mesi -10%.

C'è forte movimento nel settore media-Tv europeo.

Le azioni di Axel Springer [SPRGn.DE] brillano in rialzo del 20% a Francoforte sulla notizia che gli azionisti di controllo della casa editrice tedesca stanno negoziando con la società di private equity KKR [KKR.N] su un potenziale investimento strategico nel business.

Le negoziazioni consentiranno a KKR di lanciare un'offerta pubblica di acquisto. L'amministratore delegato Mathias Döpfner e Friede Springer, vedova del fondatore del gruppo, non intendono vendere le loro quote nella società. Springer, che ha un valore di mercato di 4,95 miliardi di euro, è controllata dalla famiglia del fondatore dell'azienda, Axel Springer.

Ieri Mediaset ha comunicato di aver acquistato il 9,6% del capitale sociale del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1 Media [PSMGn.DE], corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante, escludendo le azioni proprie. Ai prezzi di mercato di ieri la quota corrisponde a circa 350 milioni di euro. L'AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha commentato: "l'ingresso amichevole in ProSiebenSat.1 è una scelta di lungo periodo per creare valore in una logica sempre più internazionale". L'investimento non avrà alcun effetto sulla politica dividendi.



Pochi giorni prima Canal+ ha annunciato di avere rilevato la Pay TV M7, dal private equity Astorg Partners, per 1,1 miliardi di dollari (circa 1 miliardo di euro). L'obiettivo del gruppo controllato da Vivendi è crescere ancora in Europa. Con M7, che ha una programmazione nazionale e internazionale (con canali del calibro di Disney Channel, HBO, Eurosport, National Geographic e Nickelodeon), il gruppo si allargherà ad altri sette Paesi e aumenterà il numero di clienti a quasi 20 milioni. Canal+ è la seconda controllata di Vivendi per fatturato (5,17 miliardi di euro nel 2018) ed Ebit (400 milioni) e con questa acquisizione potrebbe guadagnare, a livello di vendite, altri 400 milioni.



Il consensus degli analisti raccolto da Bloomberg su Mediaset vede 4 Buy, 11 Hold e 6 Sell con un target price medio pari a 2,80 euro.