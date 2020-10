MASI AGRICOLA - Premiati gli asset turistici

Masi Agricola [MASIA.MI], tra i leader italiani nella produzione e distribuzione di vini pregiati, potrebbe muoversi in Borsa.

La tenuta Possessioni Serego Alighieri è stata premiata come location dell'anno ai Reader Awards di Food and Travel Italia.

Serego Alighieri è la più antica tenuta della Valpolicella ed emblema del progetto Masi Wine Experience, che in nome dell’ospitalità, della cultura e del rispetto del territorio ha aperto al pubblico le sedi storiche di Masi Agricola.



Un nuovo riconoscimento si aggiunge dunque ai numerosi già ricevuti dalla location, come il prestigioso premio internazionale Best of Wine Tourism attribuito nel 2018, che ha collocato la tenuta tra i principali luoghi di accoglienza enoturistica delle Capitali del Vino di tutto il mondo.

Un contesto positivo per Masi che ha iniziato bene la vendemmia 2020: le previsioni ipotizzano un’ottima annata in tutte le aree in cui opera la società, come la Valpolicella Classica, le zone del veronese, il Trentino, Valdobbiadene, Friuli e Toscana.



Secondo le note di vendemmia del gruppo tecnico Masi “le uve si presentano perfettamente sane e con una maturazione ideale in tutti gli areali”



In Valpolicella Classica la vendemmia è iniziata il 10 settembre. Secondo i tecnici la resa in uva rientra nella media degli ultimi 10 anni con qualità particolarmente elevata in alta collina.



Nel Bardolino Classico è cominciata il 13 settembre con buone aspettative quantitative e qualitative. Lo stesso nel vigneto Colbaraca a Soave.



In Trentino, nelle tenute Conti Bossi Fedrigotti, la raccolta è iniziata a fine agosto con Pinot Nero e Chardonnay per la base spumante del Conte Federico; a seguire Pinot Grigio del Pian del Griso. Si prevede per l’ultima decade di settembre la raccolta di Merlot e Cabernet per il Fojaneghe.



Spostandosi a est, a Canevel a Valdobbiadene, la vendemmia è partita il 27 agosto con le uve Chardonnay per il DOCG Brut Valdobbiadene. Dal 4 settembre è stata avviata la raccolta dell’uva Glera. Anche tra queste colline le previsioni sono ottime.



In Friuli, terminata la raccolta del Pinot Grigio, si prosegue con il Merlot e il Refosco. In Toscana, ai Poderi Bell’Ovile Serego Alighieri, si inizia con il Merlot. Prima della fine di settembre saranno raccolti Sangiovese, Canaiolo e Ciliegiolo, mentre si attenderà fine mese per il Vermentino.