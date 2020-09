MASI AGRICOLA - Buone prospettive per la vendemmia 2020

Masi Agricola [MASIA.MI], tra i leader italiani nella produzione e distribuzione di vini pregiati, potrebbe muoversi in Borsa.

La vendemmia 2020 di Masi è iniziata, e le previsioni ipotizzano un’ottima annata in tutte le aree in cui opera la società, come la Valpolicella Classica, le zone del veronese, il Trentino, Valdobbiadene, Friuli e Toscana.



Secondo le note di vendemmia del gruppo tecnico Masi “le uve si presentano perfettamente sane e con una maturazione ideale in tutti gli areali”



In Valpolicella Classica la vendemmia è iniziata il 10 settembre. Secondo i tecnici la resa in uva rientra nella media degli ultimi 10 anni con qualità particolarmente elevata in alta collina.



Nel Bardolino Classico è cominciata il 13 settembre con buone aspettative quantitative e qualitative. Lo stesso nel vigneto Colbaraca a Soave.



In Trentino, nelle tenute Conti Bossi Fedrigotti, la raccolta è iniziata a fine agosto con Pinot Nero e Chardonnay per la base spumante del Conte Federico; a seguire Pinot Grigio del Pian del Griso. Si prevede per l’ultima decade di settembre la raccolta di Merlot e Cabernet per il Fojaneghe.



Spostandosi a est, a Canevel a Valdobbiadene, la vendemmia è partita il 27 agosto con le uve Chardonnay per il DOCG Brut Valdobbiadene. Dal 4 settembre è stata avviata la raccolta dell’uva Glera. Anche tra queste colline le previsioni sono ottime.



In Friuli, terminata la raccolta del Pinot Grigio, si prosegue con il Merlot e il Refosco. In Toscana, ai Poderi Bell’Ovile Serego Alighieri, si inizia con il Merlot. Prima della fine di settembre saranno raccolti Sangiovese, Canaiolo e Ciliegiolo, mentre si attenderà fine mese per il Vermentino.