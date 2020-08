MASI AGRICOLA +0,4% Boscaini: “Vigneti indenni dal nubifragio in Veneto”

Masi Agricola [MASIA.MI], tra i leader italiani nella produzione e distribuzione di vini pregiati, è in rialzo dello 0,4% a 2,26 euro.

“La nostra azienda non è stata toccata dal forte maltempo e i nostri areali vinicoli sono rimasti indenni, non solo in Valpolicella Classica, ma anche nelle aree di Soave, Lugana, Bardolino e Valdobbiadene dove si sviluppa l’attività vitivinicola di Masi”, commenta così Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola, dopo il violento nubifragio che ha colpito le province di Verona, Vicenza e Padova



L’azienda conferma di essere pronta ad iniziare anche in Veneto la vendemmia 2020, avviata in Trentino e in Friuli, e si aspetta un’ottima annata, dal punto di vista quantitativo e qualitativo.



“Il violento nubifragio ha provocato gravi danni e non possiamo che esprimere la nostra vicinanza alle tante persone e aziende del territorio che oggi devono fronteggiare questa nuova emergenza”, conclude Boscaini.