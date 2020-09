MAPS - La Regione Toscana sceglie ZeroCoda per test e tamponi

Si tratta del sistema ideato dalla controllata Artexe

Maps [MAPS.MI], Pmi innovativa che aiuta aziende ed enti pubblici ad essere sempre di più digitali, potrebbe muoversi in Borsa.

La Regione Toscana ha deciso di programmare i test sierologici del personale docente e non docente delle scuole adottando l’App ZeroCoda ideata da Artexe, la controllata di Maps.



ZeroCoda consente di prenotare le prestazioni mediche in poco tempo da pc o cellulare.



Gli interessati che si sono rivolti alle strutture ambulatoriali delle Asl toscane hanno prenotato in autonomia il test sierologico attraverso il sistema ZeroCoda, che permette di scegliere il giorno e l’ora della visita o esame.



Terminata la procedura, l’utente riceva via sms la conferma della prenotazione.



Artexe, attraverso uno staff di ingegneri informatici e biomedici, fornisce soluzioni tecnologiche per la gestione dei dati in ambito sanitario.

