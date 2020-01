MAPS +1% IZSM acquista Gzoom

Nuovo contratto nelle PA

Maps [MAPS.MI], Pmi innovativa che aiuta aziende ed enti pubblici ad essere sempre di più digitali, è in rialzo dell'1% a 3,145 euro.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) ha acquistato il servizio Gzoom.



Gzoom è il software ideato da Maps per la governance, la trasparenza, la rendicontazione degli enti pubblici e delle organizzazioni complesse.



L'IZSM è un Ente sanitario di diritto pubblico dotato di autonomia gestionale, tecnica ed amministrativa, in materia di Igiene e sanità Pubblica Veterinaria, che opera per lo Stato e le Regioni Campania e Calabria.



In dettaglio, IZSM ha adottato il modulo Gzoom ideato per la valutazione delle performance.



Il modulo consentirà all’Istituto di avere una visione globale sia in fase di previsione (riguardo alla pianificazione strategica e alla programmazione operativa), sia in fase di gestione delle risorse e di rendicontazione, per analizzare gli indicatori di performance e valutare il livello delle prestazioni erogate.