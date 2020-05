MAPS - Accordo con la Città Metropolitana di Torino

Maps si occuperà della realizzazione dell’infrastruttura digitale del sistema di valutazione

Maps [MAPS.MI], Pmi innovativa che aiuta aziende ed enti pubblici ad essere sempre di più digitali, potrebbe muoversi in Borsa.

La società ha sottoscritto un accordo con la Città Metropolitana di Torino, che prevede la fornitura della soluzione Gzoom per informatizzare il Sistema di Misurazione e Valutazione Individuale dell’Ente.



Il progetto permetterà a tutti i soggetti coinvolti (referente della valutazione, valutatore, valutato, ufficio del personale) di accedere on-line ai dati di propria competenza, anche in smartworking, rendendo il processo di valutazione molto più efficiente.



Il nuovo Modello di Valutazione prevede una forte integrazione tra la valutazione individuale e la programmazione operativa. Grazie all’utilizzo della piattaforma Gzoom gli obiettivi individuali ed i relativi indicatori di misurazione potranno essere selezionati tra gli obiettivi di gestione e gli indicatori di struttura che compongono la programmazione operativa, garantendo il massimo allineamento tra l’impegno dei singoli ed il risultato dell’organizzazione.



L’accordo è stato sottoscritto nell’ambito dell’Accordo Quadro SGI Lotto 2 con PwC Italia e CSI Piemonte.



Maurizio Pontremoli, Amministratore Delegato di MAPS: “Prosegue l’impegno del nostro Gruppo nel progettare infrastrutture digitali che permettano di creare nuovi modelli organizzativi in grado di supportare, in maniera sempre più efficiente ed efficace, le nuove esigenze della Pubblica Amministrazione, anche in un contesto di smartworking. Affiancheremo il nostro nuovo cliente nel suo percorso di digitalizzazione del processo di valutazione: non solo tutti i soggetti coinvolti potranno accedere on-line alla soluzione informatica, ma questa verrà inoltre integrata col sistema di gestione documentale Acta di CSI, consentendo la conservazione a norma dei documenti di valutazione prodotti in formato esclusivamente elettronico, ed evitando la necessità di stampare ed archiviare migliaia di pagine di documenti cartacei ogni anno”



