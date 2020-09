MAPS +3% Acquista la totalità di SCS Computers

Il controvalore dell’operazione è pari a 4,24 milioni di euro

Maps [MAPS.MI], Pmi innovativa che aiuta aziende ed enti pubblici ad essere sempre di più digitali, è in rialzo del 3% a 2,29 euro.

Maps si rinforza nel settore della sanità attraverso una nuova acquisizione. Si tratta di SCS Computers, società fondata negli anni Ottanta e specializzata nel mercato Healthcare, che fornice le proprie soluzioni proprietarie ad enti sanitari pubblici e privati.



L’accordo vincolante firmato da Maps Healtcare, la controllata di Maps, riguarda il 100% delle quote. Il controvalore dell’operazione è pari a 4,24 milioni di euro, e sarà corrisposto in due tranche. La prima, pari a 2,74 milioni di euro, al closing dell’operazione previsto in ottobre. La seconda, pari a 1,5 milioni di euro, allo scadere del quinto anno dal perfezionamento dell’operazione, con applicazione di un tasso di interesse annuo pari all’1,5%.



SCS Computers è diventata una realtà di riferimento nell’Italia centrale, ed in particolare nelle Marche, dove si è aggiudicata una fornitura della durata di 7 anni per tutte le strutture sanitarie pubbliche. Nel 2019, ha registrato ricavi pari a 1,6 milioni di euro (di cui il 47% da canoni ricorrenti), con un EBITDA Adjusted pari a 0,54 milioni e una Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) di 0,5 milioni di euro. SCS è contraddistinta da una significativa marginalità (34% di EBITDA margin nel 2019) rafforzata da bassissimi investimenti capitalizzati, in grado di garantire un’ottima cash conversion.



“Questa operazione strategica permette al Gruppo Maps di ampliare ulteriormente l’offerta sanitaria, in particolare nella direzione dell’area clinica. Potremo beneficiare di numerose sinergie... La nostra struttura commerciale può rappresentare uno strumento fondamentale per veicolare l’offerta SCS anche su nuovi clienti. La forte presenza di SCS in alcuni territori potrà inoltre essere un elemento facilitante per distribuire negli stessi territori anche le altre soluzioni del Gruppo”, dichiara il presidente Marco Ciscato.



