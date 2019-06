LVENTURE - Al via il programma di accelerazione per la “città intelligente”

Si tratta della call di Uran Tech WorkLab, il nuovo programma di pre-accelerazione lanciato da LVenture e dalla Regione Lazio



LVenture Group [LVEN.MI], holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana è primario operatore early stage Venture Capital a livello europeo, potrebbe muoversi in Borsa.

Inizia oggi “Face the city challenge”. Si tratta della call di Uran Tech WorkLab, il nuovo programma di pre-accelerazione lanciato da LVenture e dalla Regione Lazio, con il fine di selezionare startup propositrici di soluzioni innovative per la trasformazione tecnologica delle città.

Uran Tech WorkLab punta sulle città del futuro, con particolare attenzione alle soluzioni in campo smart mobility, connettività, sicurezza urbana e smart energy.



Il programma è stato lanciato in partnership cpn Linkem, Sara Assicurazioni e Toyota, e con il supporto di Amazon Web Services, Cariplo Factory e Cisco.



LVenture Group è una holding di partecipazioni che investe prevalentemente in startup innovative (oltre il 70% del suo patrimonio) e unico operatore Venture Capital quotato sul mercato principale di Borsa Italiana (MTA).



La società ha deliberato un aumento di capitale sino a 8 milioni di euro per dare impulso al Piano Industriale 2019-2021.

Le sottoscrizione di azioni in aumento di capitale da diritto a importanti agevolazioni fiscali: una detrazione IRPEF per le persone fisiche e una deduzione della base imponibile IRES per le persone giuridiche del 30% dell’investimento effettuato, sino a un massimo rispettivamente di Euro 1 milione e di Euro 1,8 milioni.



