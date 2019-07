LAMBORGHINI METTE IL TURBO SULL'ELETTRICO E SFIDA FERRARI NELL'IBRIDO

Arriva la nuova Aventador hypercar, l’ibrida da 1000 CV della casa del toro infuriato

Lancio previsto nel 2020







Il nuovo progetto potrebbe essere presentato in via ufficiale in occasione del Salone dell'auto di Francoforte, in programma a settembre. Lamborghini svelerà al mondo la prima vettura elettrificata della sua gamma, una supersportiva dotata di sistema ibrido “leggero”. Il passo verso l’elettrificazione è una hypercar ibrida da 1000 cavalli, destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per lo sviluppo della gamma futura della casa bolognese. L’automobile dovrebbe arrivare sul mercato al prezzo di circa 2 milioni di Euro ma qualcuno parla di 2,5 milioni di dollari.



Pare che l'hypercar servirà ad anticipare il modello che sarà di fatto il successore dell'attuale Aventador.



Le due vetture saranno equipaggiate con un propulsore ibrido in grado di garantire dei vantaggi in termini di prestazione ed efficienza. Per entrambe, la fonte di ispirazione è il concept Terzo Millennio, una vettura laboratorio realizzata da Lamborghini in collaborazione col Mit, il Massachusetts Institute of Technology di Boston. A fare la differenza tra le due vetture sarà il motore, con l'Aventador caratterizzata da un sistema mild hybrid da 48 volt e l’ Hypercar provvista di un propulsore ibrido plug-in di 3 motori elettrici in abbinamento al motore V12 aspirato. Questa versione inedita potrebbe garantire una potenza di circa 1.000 cv, un aumento significativo rispetto ai 770 cv prodotti dalla Aventador SVJ.



La Casa di Sant'Agata Bolognese ha deciso di accelerare sul tema elettrico subito dopo che Ferrari ha presentato il suo progetto di supercar ibrida, la SF90 Stradale, lo scorso maggio. I progetti si distaccano per il concept finale in quanto, mentre la casa di Maranello ha partorito una supercar, la casa di Bologna presenterà al Motor Show di Francoforte (12-22 settembre) una hypercar a edizione limitata.

Ferrari pioniera nell’ibrido



Lo scorso maggio il Cavallino ha scoperto le sue carte in materia di supercar "green" con un elenco di novità in grado di rivoluzionare il segmento. La prima arriva dalla potenza, 1000 cavalli scaricati sulle quattro ruote motrici dal motore termico V8 3.9 litri biturbo da 780 cavalli e dalle 3 unità elettriche da 220 cavalli. La seconda novità arriva dalla produzione non in serie limitata, elemento di netta differenza rispetto a Lamborghini; scelta che porterà la produzione di Maranello a crescite importanti, ipotizzabili oltre i 10.000 esemplari. La terza arriva dal prezzo: la nuova Ferrari SF90 Stradale sarà commercializzata indicativamente ad un prezzo di circa 500.000 euro. Battezzata con il codice di progetto 173, la novità di Ferrari rende onore ai 90 anni della Scuderia, da qui la scelta del nome SF90, e lo fa portando in strada il mondo della Formula 1 e del motorsport.Per la prima volta su una Ferrari a listino, viene proposta un'architettura ibrida di tipo Phev (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) in cui il motore endotermico viene integrato a ben tre motori elettrici, due indipendenti sull'assale anteriore ed uno al posteriore tra motore e cambio. Nello specifico è spinta da un motore endotermico turbo a V di 90° in grado di erogare 780 cv, la potenza più alta mai raggiunta da un 8 cilindri nella storia della Ferrari. I restanti 220 cv sono forniti da ben tre motori elettrici, uno al posteriore, che deriva dall'applicazione in Formula 1 e per questo ne eredita il nome Mguk (Motor Generator Unit, Kinetic), collocato tra il motore endotermico e il cambio doppia frizione a 8 rapporti di nuova generazione, e due sull'assale anteriore. La SF90 Stradale introduce un concetto di Human- Machine Interface, adottando una tecnologia totalmente digitale. Prima assoluta su una vettura Ferrari, il cluster centrale è ora costituito da un unico schermo digitale ad alta definizione da 16'', che enfatizza l'effetto da cockpit avvolgente tipico delle F1.L'esigenza di avanguardia in termini di tecnologia per l'elettrico, finisce inevitabilmente per colpire anche le iconiche case delle supercar, che cercano di unire innovazione "green" e performance avanguardistiche per le loro vetture. I risultati che si registreranno in termini di vendite e fatturato sul segmento, si potranno monitorare a partire dal primo trimestre 2020.

