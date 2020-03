La Fed spinge al massimo, la curva dei tassi si fa più ripida

Il certificate emesso da Bnp Paribas a codice ISIN XS194175027 è collegato all'andamento dei tassi a 2 e 10 anni in dollari statunitensi. Arrivato sul mercato da poco, ha una durata di cinque anni e un taglio minimo di 1000 dollari. Il prodotto a partire da dicembre 2020 stacca premi condizionati una volta l’anno.

Sono settimane di emergenza per le Banche Centrali impegnate ad alleviare le pressioni sul sistema finanziario globale. I mercati faticano a funzionare correttamente e gli investitori scappano dal rischio, deviando ancora una volta verso i beni rifugio: i Treasury degli Stati Uniti.

La Federal Reserve si è messa in azione ed in due round ha messo in campo tutto il suo arsenale. Prima il taglio dei i tassi di interesse, insieme alla promessa di aumentare le riserve obbligazionarie per salvare l'economia degli Stati Uniti dalla ricaduta del coronavirus. Poi la banca centrale ha reso illimitato il QE, ha ampliato la gamma dei titoli acquistabili, è andata in soccorso ai fondi monetari, quelli che investono sui Treasury Bills, ha creato un veicolo speciale che può dare finanziamenti direttamente alle aziende ed ai soggetti che rischiano di saltare.

La politica monetaria concentra i propri sforzi sul mantenimento di un adeguato livello di liquidità, puntando le proprie armi non convenzionali dove più c’è bisogno. In questo momento, per i mercati la liquidità è come le mascherine, serve una scorta per stare tranquilli e mandare avanti le operazioni.

I risparmiatori sono più che mai alla ricerca di un porto sicuro. I buoni del tesoro degli Stati Uniti a breve o brevissima scadenza sono considerati un buon rifugio perché sono un quasi contante, facili da negoziare e liquidabili.

La corsa all’acquisto di carta statunitense a breve durata ha spinto in questi giorni il rendimento del Treasury Bill a tre mesi sotto lo zero, dall1,5% di un mese fa. Il movimento è proseguito anche quando Jerome Powell, la scorsa settimana, ha negato ci sia l’intenzione di arrivare a tassi negativi, come è oggi in Europa.

Quando l’incertezza è massima, tutti vogliono semplicemente parcheggiare il denaro in un posto ritenuto sicuro, anche a costo di pagare per il servizio, invece che di avere un ritorno. Per ora vanno a ruba i governativi a breve scadenza, ma è verosimile che pian piano, gli acquisti si spostino lungo la curva dei tassi, fino ad arrivare ai Treasury Note a due anni. Oggi il biennale rende lo 0,3%, livelli che non si vedevano dal 2014.

La Fed non sta operando da sola, ma in coordinazione con il governo degli Stati Uniti. Accanto agli stimoli monetari ci sono quelli fiscali. L’amministrazione Trump sta cercando di varare un maxi-piano per impedire il collasso dell’economia americana, anche inviando assegni direttamente a casa dei cittadini.

Il sistema è messo a dura prova, con l’impennata della spesa pubblica che comporta l’emissione di maggiori titoli di stato a lunga durata per finanziare queste misure. L’offerta è in forte crescita e sta inevitabilmente già impattando al rialzo i rendimenti delle obbligazioni di lunga scadenza. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin è stato chiaro, il grosso dell’aumento delle emissioni di debito, sarà sulle scadenze lunghe e lunghissime.

Fino alla scorsa settimana le quotazioni del titolo di Stato decennale Usa, muovendosi in direzione opposta alle quotazioni, erano scivolate fino intorno ad un rendimento dello 0,5% mentre adesso sono tornate intorno all’1%, nonostante il taglio dei tassi, proprio in vista dell’arrivo di una valanga di debito statale.

Per effetto della situazione di stress venutasi a creare, sul mercato obbligazionario agiscono di base due forze: pressione sui rendimenti delle scadenze più brevi, tassi a lunga in ascesa. La forbice si dovrebbe allargare e la curva dovrebbe diventare più ripida, come già sta avvenendo da un paio di settimane.

Una via per puntare sull’andamento di questo differenziale, è quello del certificate emesso da BNP Paribas a codice ISIN XS194175027. Il prodotto è collegato all'andamento dei tassi swap a 2 e 10 anni in dollari statunitensi. Lo swap è uno strumento derivato e si muove in modo speculare allo spread tra il biennale ed il decennale. Oggi il differenziale tra i due swap è 24 punti base, circa la metà di quello dei due tassi, il due anni ed il dieci anni.

Il certificate è arrivato sul mercato a inizio dicembre, il taglio minimo è di 1000 dollari, durata cinque anni. Il prodotto è molto semplice. Vediamo insieme come funziona.

A partire da dicembre 2020, per tutta la durata del prodotto, il certificate stacca premi condizionati una volta l’anno. Ad ogni data di valutazione annuale, si andrà a calcolare la differenza tra il Tasso Swap a 10 anni ed il Tasso Swap a due anni, moltiplicata per cinque volte. Riportiamo un esempio pratico per capire meglio.

Se il prossimo 11 dicembre 2020 il differenziale dovesse corrispondere a 60 punti base, il guadagno per l’investitore sarà pari a (60x5)/100= 3%, percentuale che rapportata alla somma investita (1000 dollari) porterà ad un guadagno di 30 dollari.

Se la curva dei tassi dovesse invertirsi non succede nulla. In questo prodotto non esiste uno scenario di perdita, ma solo uno di mancato guadagno.

Alla scadenza lo scenario si ripete. Oltre ad aver incassato gli eventuali premi fino a quel momento, l’investitore riceverà il rimborso sempre sulla base dello stesso calcolo.

Se alla data di liquidazione, 11 dicembre 2024, il differenziale dovesse corrispondere a 50 punti base, il guadagno per l’investitore sarà pari a (50x5)/100= 2,5%, percentuale che rapportata alla somma investita (1000 dollari) porterà ad un guadagno di 25 dollari.

Il Certificate è soggetto ad un livello di rischio pari a 1 su un scala da 1 a 7. L’investitore è esposto al rischio cambio dollaro /euro. In particolare se il dollaro risultasse pari a zero, si andrebbe incontro alla perdita totale del capitale. Ancora come tutti i certificate, l’investitore è esposto al rischio emittente.

