LA DORIA: ANALISI FONDAMENTALE

FATTO

La Doria [LDO.MI] è un gruppo che riveste una posizione di leadership nel settore della produzione dei derivati del pomodoro, sughi pronti, succhi, bevande di frutta e legumi conservati.



La società si qualifica come primo produttore italiano di polpa di pomodoro, pelati, legumi conservati e succhi a marchio private label (produzione di conserve a marchio delle catene distributive), e il secondo di succhi e bevande di frutta.



Asset e azionariato



La Doria possiede impianti ubicati in diverse regioni d’Italia (Emilia Romagna, Basilicata, Campania). Tuttavia, la Campania rimane la regione strategica, dove si concentra la maggior parte delle attività.



Le quote del capitale sono così distribuite (aggiornamento 6 gennaio 2020). Ferraioli Antonio (amministratore delegato) possiede l'11,165%, Ferraioli Andrea (amministratore delegato) il 9,949%. Complesivamente la famiglia Ferraioli possiede il 65% circa del capitale. Presenti anche 2 investitori istituzionali oltre il 5% del capitale: Global Portfolio Investments e Kempen Capital Management.



Ultimi dati di bilancio e dividendo



La Doria ha concluso i primi nove mesi del 2019 con ricavi progressivi consolidati pari a 532,9 milioni di euro, +4% rispetto ai 512 milioni maturati nello stesso periodo dello scorso anno.



L’Ebitda ammonta a 40,2 milioni, cifra che si confronta con i 40,5 milioni generati nell’esercizio precedente. L’Ebitda margin è passato dal 7,9% al 7,6%. Il risultato è in linea con quello dello scorso anno, nonostante l’aumento dei costi di produzione, compensato da quello dei listini di vendita e dai maggiori volumi prodotti.



L’Ebit progressivo è arrivato a 27 milioni di euro (29 milioni la cifra del 2018), a causa di maggiori ammortamenti collegati agli investimenti effettuati. L’Ebit margin passa dal 5,7% al 5,1%.



L’utile è arrivato a 19 milioni di euro, in calo rispetto ai 21,8 milioni .



La posizione finanziaria netta ammonta a -135 milioni di euro, il risultato alla fine del 2018 era stato pari a -112,3 milioni.

EFFETTO

Guidance



Secondo la società, il 2019 è stato un anno sfidante a causa di una congiuntura di settore contraddistinta, da una parte, da una dinamica inflattiva per alcune materie prime, dall’altra dal basso livello dei prezzi di vendita per il perdurare della pressione sui fornitori ad opera delle catene distributive.

Per l’ultimo trimestre 2019 si prevede, in linea con il trend dei primi nove mese, un aumento dei volumi di vendita ed un lieve rialzo dei listini nonché il proseguimento degli effetti positivi degli investimenti avviati nel 2018 che andranno a pieno regime nel 2021.



In tale scenario di riferimento La Doria continuerà a lavorare su una forte crescita dei volumi supportata dall’esecuzione del citato Piano quadriennale degli investimenti che vedrà impiegare risorse complessive per circa 125 milioni di euro.

Il Piano si pone quale obiettivo quello di concentrarsi su prodotti a più alto valore aggiunto che presentano tassi di crescita più significativi e livelli di marginalità più elevati e, allo stesso tempo, di rendere il Gruppo La Doria sempre più competitivo sotto il profilo dei costi attraverso lo sfruttamento delle economie di scala e il miglioramento dell’efficienza produttiva e logistica.



Giudizio degli analisti



Banca Imi ha recentemente alzato il giudizio sul titolo, portandolo a Buy (acquistare con convinzione) da Add (accumulare). Il target price passa a 10,90 euro da 10 euro. Il nuovo prezzo obiettivo esprime un potenziale di crescita del titolo di circa il +23%.



www.websim.it