INTRED (Invariata) Incontra gli investitori in Germania

Intred [INTD.MI], operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni, si muove intorno alla parità, al prezzo di 6,20 euro, in una giornata difficile per Piazza Affari (-1%).

La società sarà presente all’Italian Day che si terrà domani 28 gennaio a Francoforte. L’evento, organizzato da Polytems Hir e Alantra, permetterà alle società Mid e Small Cap ed ai players istituzionali del mondo della finanza tedesca di entrare in contatto attraverso incontri one-to-one.



Presenti in rappresentanza della società il Co-founder e Amministratore Delegato di Intred Daniele Peli, Adalberto Salvi, Consigliere di Amministrazione, il CFO Filippo Leone e l’IR Advisor Vincenza Colucci di CDR Communication.



In tale occasione, il Management di Intred presenterà il recente accordo per l’acquisizione del 74,8%di Qcom, società attiva in Lombardia e specializzata nella fornitura di connettività in banda larga e ultra-larga, telefonia.

Qcom ha chiuso il 2018 con un valore della produzione pari a circa 10,5 milioni di euro. La società, che impiega circa 80 addetti, serve oltre 4mila clienti di categoria business nel territorio lombardo, in particolare nelle province di Bergamo, Milano, Brescia, Monza e Brianza, Cremona e Varese.



Daniele Peli, Presidente e Amministratore Delegato, ha dichiarato che l’operazione rappresenta “un importante tassello nella strategia di crescita, che prevede un piano di espansione per linee esterne, una diversificazione ed ampliamento dell’offerta commerciale ed infrastrutturale”.



