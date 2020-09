INTRED +0,9% Scelta da Open Fiber per un contratto di fornitura

Si tratta della connessione alla rete di aggregazione primaria di diversi POP presenti nelle Province di Brescia, Bergamo, Lecco e Monza e Brianza

Intred [INTD.MI], operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga, è in rialzo dello 0,9% a 9,06 euro.



Intred ha sottoscritto un accordo con Open Fiber, operatore wholesale only, per la fornitura di connessioni in fibra ottica.

In dettaglio, si tratta della connessione alla rete di aggregazione primaria di diversi POP presenti nelle Province di Brescia, Bergamo, Lecco e Monza e Brianza.



Un primo lotto di 8 connessioni sarà consegnato tra settembre e ottobre 2020.

Open Fiber ha scelto Intred per la capillarità della sua infrastruttura nella Regione Lombardia e anche per gli ottimi rapporti instaurati tra le due società dopo l’accordo, siglato in data 19 Febbraio 2020, per l’utilizzo della rete in fibra ottica spenta GPON.



Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred, ha commentato: “La scelta di Open Fiber di affidare ad Intred questa importante fornitura è motivo di grande soddisfazione per la nostra Società e testimonia concretamente la qualità e capillarità della nostra infrastruttura. Quest’accordo, inoltre, consolida ulteriormente il rapporto con reciproca soddisfazione, con uno dei più importanti operatori di rete in Italia”.



