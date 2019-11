INTRED +0,4% Nuovo accordo con Fastweb

L’operazione consentirà alla società di rinforzarsi in Lombardia

Intred [INTD.MI], operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni, è in rialzo dello 0,4% a 4,98 euro.



La società ha sottoscritto un accordo quadro con Fastweb per l’acquisto e la cessione del diritto d’uso di fibra ottica spenta. L’obiettivo è quello di rinforzare l’infrastruttura e accrescere le vendite di connessioni in banda ultralarga.



Gli accordi prevedono l’utilizzo della fibra ottica spenta in modalità IRU da parte di Fastweb ed Intred, con lo scopo di aumentare la copertura della rete da parte di entrambi gli operatori, senza necessità di realizzare nuove opere civili o duplicare infrastrutture già presenti.



Intred acquisterà un primo lotto di circa 60 km di fibra ottica spenta, che sarà consegnata da Fastweb entro il primo trimestre 2020. L’operazione consentirà alla società di rinforzare la propria rete in diversi comuni lombardi, fra cui Milano, Monza e Brianza, Lecco, Como e Bergamo.



www.websim.it