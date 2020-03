ILPRA - Aggiornamento sulla situazione COVID-19

Ilpra [ILP.MI], gruppo attivo nel settore del packaging di prodotti alimentari, potrebbe muoversi in Borsa.



La società ha comunicato che, a partire dal 26 marzo e fino al 3 aprile, saranno sospese le attività degli stabilimenti di Mortara (PV) e degli uffici annessi. La chiusura è in linea con le recenti disposizioni governative emanate per contenere l’epidemia di COVID-19.

Restano operativi il servizio tecnico ed il reparto ricambi, che lavoreranno a ranghi ridotti, per garantire la piena sicurezza dei lavoratori.



La controllata Strema conferma invece la piena operatività, in quanto è fornitore strategico di uno dei principali produttori al mondo di sistemi di prelievo e trasporto per la microbiologia.



Il cliente di Strema è attualmente impegnato, nell’ambito dell’emergenza globale del COVID-19, nella produzione e commercializzazione dei tamponi per il prelievo di campioni virologici.



