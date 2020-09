GREEN BOND - BCE più verde a partire dal 2021

Come investire nei green bond con la massima diversificazione grazie agli ETF di Franklin Templeton

FATTO

La Bce accetterà come collaterale bond con struttura cedolare legati a obiettivi di sostenibilità dal prossimo anno, e potrebbe anche inserirli nei suoi programmi di acquisto titoli, ha riferito oggi la stessa banca centrale.



"Le cedole devono essere legate a un obiettivo di performance relativo a uno o più dei target ambientali fissati nel Regolamento sulla tassonomia Ue e/o a uno o più degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico o il degrado ambientale", dice la Bce.



"Ciò estende ulteriormente l'universo degli asset negoziabili ammissibili per l'Eurosistema e segnala il sostegno dell'Eurosistema all'innovazione nell'area della sostenibilità finanziaria", aggiunge Francoforte.



Si tratta di una novità molto positiva che rafforza il quadro già ampiamente favorevole dei green bond e, indirettamente, delle green equity, che si adopereranno per migliorare i loro target di sostenibilità.

EFFETTO

In questo contesto riteniamo interessanti i due seguenti strumenti quotati alla Borsa di Milano.

Il Certificate studiato da Leonteq e Franklin Templeton con Isin CH0566282676 e capitale protetto all’85% punta su un basket equipesato di due Etf ESG (Environmental, Social and Governance). Il primo, il Franklin Liberty Euro GreenBond ETF [FLRG.MI] investe su un vastissimo panel di green bond, il secondo Franklin LibertyQ Global Equity SRI ETF [FLXG.MI], seleziona con cura azioni di società green.



Il prodotto permette di esporsi su un settore in forte crescita offrendo all’investitore, anche in caso di pessime condizioni del mercato di riferimento, di proteggere l’85% del capitale investito (perdita massima -15%) a fronte di un potenziale guadagno del +25% massimo. La durata del prodotto è due anni. Rimborso fissato il 16 settembre 2022. Gli Etf selezionati reinvestono i dividendi o le cedole incassate nel periodo delle azioni e dei bond in portafoglio. Investire in un Certificate con sottostante gli Etf presenta, inoltre, due punti di forza importanti rispetto ad un’esposizione diretta nei sottostanti:



1. Protezione parziale del capitale, acquistando semplicemente un Etf non si avrebbe alcuna protezione;

2. Rendere più efficiente il portafoglio dal punto di vista fiscale: i certificate sono classificati come redditi diversi e dunque permettono la compensazione con eventuali minusvalenze in portafoglio.

Di seguito l'elenco delle azioni più "pesanti" contenute nel Franklin LibertyQ Global Equity SRI ETF, che investe in titoli a larga e media capitalizzazione di paesi dei mercati sviluppati ed emergenti a livello globale e ritenuti responsabili a livello ambientale e sociale. Il processo di selezione delle azioni privilegia quatto fattori di stili d’investimento (qualità, valore, momentum e bassa volatilità).





Il seguente ETF attivo denominato in Euro consente di investire esclusivamente nel segmento dei green bond emessi nella zona euro:

Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS

Isin: IE00BHZRR253

[FLRG.MI]

Da inizio anno: +3,30%

L'obiettivo dell’ETF, gestito in modo attivo, è di fornire esposizione al mercato europeo dei green bond massimizzando al contempo i rendimenti assoluti. Ad occuparsene è il team composto da David Zhan e Rod MacPhee. Il prodotto investe almeno il 70% del suo valore patrimoniale netto in obbligazioni definite green bond e la restante parte in obbligazioni allineate alla sostenibilità del clima (climate-aligned). Lotto minimo 1,0. Commissioni totali 0,30% annuo. Non distribuisce dividendi. Leggi il documento KID.



Il 55% dei bond appartiene al mondo corporate, il 43% al settore pubblico. In termini di duration, circa il 50% dei bond supera la soglia dei 10 anni. Il Paese più rappresentato è l'Olanda con il 23,40%, seguono la Francia con il 16,0% e il Belgio con l'8,20%. La Germania è quarta con il 7,70%. L'Italia è al decimo posto con il 2,70%, scavalcata anche da Polonia e Ungheria. Il 37% circa dei bond gode di un rating uguale o superiore a A. Nella tabella seguente i primi dieci titoli in termini di peso specifico:

