GPI - Accordo con la Regione Veneto per i tamponi Covid-19

GPI [GPI.MI] è una società tecnologica attiva nel mercato dei servizi per la sanità, sotto i riflettori in apertura.

La Regione Veneto ha deciso di accelerare nella lotta contro il COVID-19 mettendo in campo una campagna che prevede la diffusione del tampone a gran parte della popolazione. Per farlo utilizzerà un sistema per lo screening sviluppato da Gpi, adattando un software già in uso da tempo.

La strategia dell’impiego massiccio del tampone naso-faringeo ha contraddistinto l’operare della Regione Veneto fin dalla comparsa del COVID-19 in Italia. I risultati di questo approccio hanno convinto gli specialisti a insistere in questa direzione, allargando ancor di più il raggio di copertura dell’esame.

Da anni Gpi fornisce strumenti per lo screening della popolazione in molti ambiti: oncologico, cardiovascolare e PFAS. Per mettere in campo uno strumento efficace contro la pandemia da Coronavirus, Gpi è partita dal sistema di screening del colon retto, che si è dimostrato il più adatto a ricevere modifiche per configurare un percorso per la gestione dei tamponi dello screening COVID-19.

L’obiettivo della Regione Veneto, cui Gpi sta fornendo tutto il supporto necessario, è di effettuare i tamponi su tutte le fasce di popolazione a stretto contatto con il pubblico, quali operatori sanitari, forze dell’ordine, dipendenti di grandi supermercati e simili.

Ricordiamo che negli ultimi giorni sono state lanciate due importanti iniziative:

1) un progetto sperimentale per installare un sistema di indoor navigation (navigazione interna) e di people tracking (tracciamento delle persone), denominato PeopleNav. La tecnologia di GPI è concepita per trovare applicazione in strutture sanitarie in prima linea.

2) l'attivazione un sistema per evitare le code davanti a farmacie e supermercati, allo scopo di ridurre il rischio di contagio da Coronavirus. Una tecnologia che può essere installata senza bisogno di interventi hardware, spesso molto complicati in questa fase di emergenza. La soluzione è stata messa a punto da Xidera, azienda del Gruppo GPI, che ha convertito una piattaforma usata finora in ospedali ed enti pubblici.