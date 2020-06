GPI -1,5% Finanziamento di 15 milioni da Unicredit con garanzia SACE

GPI [GPI.MI], una società tecnologica attiva nel mercato dei servizi per la sanità, è in ribasso dell'1,5%.

Negli ultimi 12 mesi -5%.

Il gruppo ha ottenuto un finanziamento di 15 milioni con garanzia Sace.

A seguito del protocollo di collaborazione siglato con Sace per sostenere la liquidita' delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, UniCredit comunica di aver deliberato un finanziamento da 15 milioni di euro a favore di Gpi.

L'operazione, rientrante nell'ambito del programma Garanzia Italia di Sace è la prima di questo tipo portata a termine con successo in Trentino e conferma la completa operatività di UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità, riferisce una nota



La procedura per l'emissione della garanzia è stata completata, in poche ore, digitalmente. Sin dall'insorgere dell'emergenza sanitaria - si spiega - il Gruppo Gpi ha supportato il sistema sanitario nazionale mettendo a disposizione proprie soluzioni software, tecnologie e servizi. In questo periodo il rallentamento delle attività sanitarie ordinarie ha influito sull'operatività del Gruppo, ma al tempo stesso ha portato a un incremento delle richieste di servizi innovativi collegati alla particolare contingenza: dalla telemedicina e relative soluzioni organizzative per la gestione del paziente da remoto, ai servizi di supporto informatico per la gestione delle emergenze.

Il consenso Bloomberg raccoglie 3 Buy, 0 Neutral, 0 Sell. Target medio 10,50 euro.