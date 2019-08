GOGOBUS - La startup che fa affari con Gardaland

La startup che ha sancito un accordo con il parco di divertimenti, ha avviato una campagna di equity crowdfunding sul portale Opstart.it…

Non solo automobili. Grazie a GoGoBus, oggi è possibile condividere anche pullman diretti verso mete prestabilite, e non collegate a sufficienza con i le grandi città. Può trattarsi di località turistiche, ma anche di luoghi che ospitano importanti eventi, per esempio concerti, fiere o manifestazioni.

GoGoBus ha avviato una campagna di crowdfunding sul portale Opstart.it. Le risorse saranno impiegate per potenziare la piattaforma e la rete di vendita, incrementare il marketing e il personale, con l’obiettivo di espandersi in Italia e all’estero. Il primo target di raccolta è 100mila euro, con un limite massimo di 400mila euro. L’ offerta di capitale è iniziata lo scorso 3 luglio e si concluderà a fine settembre. L’investimento minimo è di 250euro. La valutazione pre money della società è stata fissata in 2,2 milioni di euro.

GoGoBus è una piattaforma che permette, a singoli o a piccoli gruppi, di prenotare un pullman per raggiungere località che non sono ben servite dai mezzi di trasporto ordinari. Gli utenti hanno il vantaggio di condividere i costi, secondo la modalità del car sharing, avvalendosi di un mezzo di trasporto sicuro. La startup non dispone di pullman propri, ma contrae partnership con i vettori che mettono a disposizione il proprio parco mezzi.

L’idea a piaciuta Gardaland, con il quale GoGoBus tre anni fa ha stretto una partnership annuale e rinnovabile per lo sviluppo dei collegamenti da e verso i parchi. L’operatività dell’accordo è destinata ad espandersi anche in altri territori, a seconda anche dei desideri di attrazione dei flussi di Gardaland.

Il business è in grande espansione. Solo in Italia, il mercato del trasporto in pullman non di linea ammonta a 2,2 miliardi di euro e presenta un incremento annuo del 20%: “Sempre più persone optano per il pullman. Per il momento, siamo una sorta di unicum come startup, non solo per il fatto che le startup del turismo sono poche, ma anche perché non siamo solo digitali, ma offriamo un servizio fisico molto concreto”, afferma l’a.d. Alessandro Zocca.

Uno dei volani di crescita è la tipologia della clientela, di ogni età e fascia sociale. Può trattarsi di persone anziane che non se la sentono di guidare un veicolo, o di studenti universitari che non dispongono di una macchina: “Questo ci permette di rivolgerci ad un bacino di persone molto ampio e non limitato”, continua Zocca.

I dati di bilancio confermano la tendenza di crescita. GoGoBus è passata da 21mila euro di ricavi nel 2015 a 459mila euro nel 2018, mentre il giro d’affari complessivo dall’inizio dell’attiva è stato pari 1,1 milioni di euro. La crescita testimonia la potenzialità del business. Dal 2016 i passeggeri trasportati sono stati oltre 25mila, che si sono tradotti in più di 500 autobus partiti.

La società stima di raggiungere, entro il 2020, 1 milioni di euro di fatturato annuo, che potrebbero essere anche di più, a secondo dell’ammontare delle risorse raccolte.

GoGoBus ha già delineato delle mete turistiche di ampio interesse, che permettono di standardizzare i percorsi. Questo costituisce un vantaggio rispetto ai concorrenti, che perlopiù offrono il servizio verso luoghi dove si svolgono singoli eventi, per esempio concerti, tralasciando le mete turistiche ricorrenti.

GoGoBus ha invece tipizzato quei luoghi che riscuotono sempre un vasto interesse. Il servizio copre principalmente il Piemonte, l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Lazio, ma la startup punta ad espandersi in altri territori, soprattutto al Centro e al Sud. Per quanto riguarda l’estero, il Paesi target sono la Spagna e la Francia, che a livello geo-anagrafico sono simili all’Italia: “In queste regioni, desideriamo conquistare la leadership del mercato”, continua Zocca.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario potenziare la piattaforma, che dal punto di vista tecnologico si presenta già molto evoluta. Il miglioramento della tecnologia serve ad automatizzare ancor di più le prenotazioni, in una logica di contenimento dei costi. GoGoBus è una struttura molto snella con un numero ridotto di personale in grado di gestire migliaia di utenti in tutto il territorio nazionale, grazie alla tecnologia della piattaforma di proprietà. Aspetto che può far gola alle agenzie di viaggi, che tuttora svolgono attività manualmente. La società ha già affiliato 100 agenzie di viaggi, ma l’obiettivo è quello di quadruplicarle.

Fondamentali sono anche le alleanze con i vettori: “Gli alleati ideali sono vettori medi, che dispongono di flotte di mezzi con capienze variabili e con un’anzianità di pochi anni”, dettaglia Zocca.

In futuro, si vedono anche partnership con canali online verticali focalizzati su alcuni argomenti, come parchi divertimento o mete sciistiche, tramite i quali la società possa promuoversi, garantendo in cambio una percentuale sul venduto.



