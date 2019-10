GO INTERNET +6,7% Nuovo accordo con ZTE per la fornitura di tecnologia 5G

Le nuove base stations ZTE consentiranno l’attivazione di nuove postazioni 5G-ready

Go internet [GO.MI], operatore italiano attivo nell'internet mobile, è in rialzo del 6,7% a 1,26 euro.

Nuova partnership per Go Internet. La società umbra ha concluso con ZTE, leader mondiale nella produzione di soluzioni ICT, un accordo per la fornitura di base stations 5G-ready.



Le nuove base stations verranno utilizzate per completare la migrazione dalla tecnologia Wimax alla tecnologia LTE della rete presente nelle Marche.



Successivamente, saranno utilizzate in modalità 5G, ciò semplicemente effettuando un upgrade.



Le nuove base stations ZTE consentiranno anche l’estensione della rete della Società, con l’attivazione di nuove postazioni 5G nelle Marche e in Emilia-Romagna.

Grazie all’accordo di frequency sharing concluso nel 2018 con Linkem, le base stations ZTE potranno essere utilizzate con 80 Mhz di frequenza, permettendo così di aumentare la velocità e la capacità della rete.



Il presidente Giuseppe Colaiacovo ha dichiarato: “L’accordo con ZTE è di assoluta importanza per Go internet nel contesto di un mercato molto orientato verso le reti 5G e consente una trasformazione tecnologica fondamentale con l’obiettivo di mantenere la Società fortemente competitiva”.



