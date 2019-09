GO INTERNET - Il 5G varrà 30 miliardi di dollari nel 2025

Lo attesta una ricerca di Market Research Future

Go internet [GO.MI], operatore italiano attivo nell'internet mobile, potrebbe muoversi in Borsa.

Volume d’affari di 30 miliardi di dollari entro il 2025, tasso annuo di crescita composto 2020-25 del 49,1%.



Sono queste le stime prospettate sul mercato 5G da Market Research Future, che ha intervistato manager e opinion market del settore in tutto il mondo.



La crescita sarà particolarmente sostenuta negli Usa e in Cina, ma anche Gran Bretagna e Germania avranno un incremento molto importante.



Negli Stati Uniti, il tasso annuo di crescita composto del 5G è atteso al 71%, in Asia al 74,6%.



Go Internet detiene le frequenze in banda 3.5 gigahertz, prorogate fino al 2029, su cui viaggerà il 5G. Grazie all’alleanza con Linkem, la società sta trasformando la propria rete in una rete 5G ready.



