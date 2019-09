GO INTERNET - Conti semestrali e prospettive legate al 5G

ricavi pari a 3,162 milioni di euro

Go internet [GO.MI], operatore italiano attivo nell'internet mobile, arretra del 2% a 1,42 euro.

La società ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 3,162 milioni di euro, -7% su base annua (3,383 milioni nel primo semestre dello scorso anno).



Il comunicato diffuso da Go Internet riporta che “l’andamento deriva dal fatto che la società, considerando l’evoluzione tecnologica verso il 5G, ha atteso per sostituire l’obsoleta tecnologia Wimax con la tecnologia 4G LTE, decidendo strategicamente di iniziare gli investimenti direttamente sulla nuova infrastruttura di rete 5G ready”.



L’Ebitda è stato pari a 1,422 milioni di euro, in crescita del 2% su base annua, era pari a 1,396 milioni euro al 30 giugno 2018. Il risultato include effetto dell’applicazione IFRS 16 pari a +384 migliaia. L’Ebitda Margin si attesta al 45% (41% al 30 giugno 2018).



L’Utile netto: -996 mila euro (-501 mila euro al 30 giugno 2018).



Posizione finanziaria: 4,840 milioni di euro (2,870 milioni di euro al 31 dicembre 2018), comprensiva dell’effetto dell’applicazione dell’IFRS 16 pari a +2,340 milioni di euro. L’incremento per 2.340 migliaia di euro è dovuto all’effetto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16, relativo ai contratti di locazione di porzioni di fabbricato e torri per l’installazione delle Base Station, specifica la società.



Per quanto riguarda il 5G, entro il 2020 la nuova tecnologia in Italia avrà coperto il 30% della popolazione, per passare a oltre l’85% entro il 2023. Lo afferma una ricerca Ernst & Young.



Si ricorda che Linkem raccoglie capitali grazie al collocamento di un bond ad alto rendimento da 120 milioni di euro della durata di tre anni. Una scelta che aiuterà l’operatore a rafforzarsi sul 5G e a preparare la strada per un futuro eventuale sbarco in borsa. La scelta segue l’acquisizione di una quota di maggioranza in Go Internet, che risale all’inizio del 2019.

Go Internet ha invece appena sottoscritto con un primario gruppo bancario un contratto di finanziamento per un valore complessivo di 3 milioni di euro, per completare l’aggiornamento della rete nelle Marche alla tecnologia 5G ready.



